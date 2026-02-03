Prvi samostojni koraki malega Urbana: 'Pozornost je boljša, več čeblja'

Več v oddaji 24UR ob 19. uri na POP TV.

Mali Urban kaže napredek, so sporočili njegovi starši. "Po prejemu terapije se mu je stanje izboljšalo," je sporočila dečkova mama in predsednica fundacije CTNNB1 Špela Miroševič. A z optimizmom so previdni, saj ne vedo, ali je izboljšanje res posledica terapije ali se je stanje izboljšalo zaradi pomožnih zdravil oz. česa drugega. Ali oz. kako učinkovito je zares zdravilo, bo sicer jasno šele čez nekaj mesecev. Kljub temu so sporočili, da je po prejemu genske terapije, ki so jo razvili slovenski strokovnjaki z njegovo mamo na čelu, naredil prve samostojne korake. Izboljšala se je tudi njegova pozornost, nekoliko več čeblja, opažajo starši.

"Njegove nogice so malo bolj mehke, pred nekaj dnevi je naredil tri samostojne korake. To seveda še ni hoja, vidimo pa, da je prvič bolj stabilen na nogah. Tudi trup je bolj stabilen in prvič v življenju imamo to upanje, da bo morda nekoč lahko hodil," pravi Miroševičeva. V Slovenijo pa že kmalu prihaja drugi otrok, ki bo prejel Urbagen.