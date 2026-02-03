Naslovnica
Slovenija

Prvi samostojni koraki malega Urbana: 'Pozornost je boljša, več čeblja'

Ljubljana, 03. 02. 2026 16.33 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
M.P.
Mali Urban

Šestletni Urban je po prejemu genske terapije, ki so jo razvili slovenski strokovnjaki z njegovo mamo na čelu, naredil prve samostojne korake. Starši ob tem ostajajo previdno optimistični, saj bo uspeh zdravila znan šele čez nekaj mesecev. V Slovenijo pa medtem že kmalu prihaja drugi otrok, ki bo prejel Urbagen.

Več v oddaji 24UR ob 19. uri na POP TV.

Mali Urban kaže napredek, so sporočili njegovi starši. "Po prejemu terapije se mu je stanje izboljšalo," je sporočila dečkova mama in predsednica fundacije CTNNB1 Špela Miroševič. A z optimizmom so previdni, saj ne vedo, ali je izboljšanje res posledica terapije ali se je stanje izboljšalo zaradi pomožnih zdravil oz. česa drugega.

Ali oz. kako učinkovito je zares zdravilo, bo sicer jasno šele čez nekaj mesecev. Kljub temu so sporočili, da je po prejemu genske terapije, ki so jo razvili slovenski strokovnjaki z njegovo mamo na čelu, naredil prve samostojne korake. Izboljšala se je tudi njegova pozornost, nekoliko več čeblja, opažajo starši.

"Njegove nogice so malo bolj mehke, pred nekaj dnevi je naredil tri samostojne korake. To seveda še ni hoja, vidimo pa, da je prvič bolj stabilen na nogah. Tudi trup je bolj stabilen in prvič v življenju imamo to upanje, da bo morda nekoč lahko hodil," pravi Miroševičeva.

V Slovenijo pa že kmalu prihaja drugi otrok, ki bo prejel Urbagen.

Sindrom CTNNB1 je nevrološko-razvojna motnja, ki jo povzročajo različne "de novo točkovne mutacije", ki vodijo do izgube funkcije v enem od alelov gena CTNNB1. Gre za razmeroma novo stanje, ki je bilo prvič opredeljeno leta 2012 na Nizozemskem, danes pa je motnja diagnosticirana pri približno 500 bolnikih na svetu.

Po navedbah UKC Ljubljana je sicer to število verjetno močno podcenjeno, saj so nedavne raziskave pokazale, da gre pri eni tretjini otrok z diagnozo cerebralne paralize pravzaprav za neprepoznano genetsko motnjo, patogena različica gena CTNNB1 pa je med najpogostejšimi najdbami pri teh bolnikih.

urban terapija pomoč CTNNB1

bibaleze
