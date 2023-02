Prvi se odzovejo na klic na pomoč, a nimajo niti minimalne plače

"To za nas je velik stres. Da poslušaš otroka, ko kliče, da je družinsko nasilje...otrok pa zunaj v mrazu... Verjamem, da to ni prijetno. In potem te otrok prosi, da se z njim pogovarjaš, da ne prekineš do prihoda policistov, ker ga je strah... Ti klici pustijo posledice na vsakem," to je le ena od mnogih zgodb, ki jih razlaga moški srednjih let, ki že devet let dela v enem izmed centrov za obveščanje in želi ostati anonimen.

Ta moški - oziroma njegovi sodelavci - so torej vaš prvi stik, ko pokličete na urgentno številko 112. Po skoraj desetletju dela tam pa je uvrščen v 23. plačni razred. "Po zadnji povišici minimalne plače je 26. razred minimalni, tako da nam manjkajo do tega minimalnega razreda trije plačilni razredi," pripoveduje zaposleni v klicem centru.

Za ta znesek vsak delavnik skrbi, da je pomoč na lokacijo nesreče poslana kar se da hitro. Da bi ohranili življenje in premoženje ljudi, pa velikokrat štejejo sekunde.

Ob poostrenih razmerjih v uri ali dveh prejmejo tudi do 400 klicev

V ljubljanskem regijskem centru za obveščanje v običajnem dnevu sprejmejo med 350 in 400 klici. Ko pa je stanje zaradi vremenskih razmer - denimo poplav, žledoloma, požara - poostreno, pa toliko klicev sprejmejo že v uri ali dveh. "Že vsako zvonjenje je psihično naporno, ker ne veš, kaj te za klicem čaka. Veš, da je od tebe odvisno, kako hitro bo oseba dobila pomoč," razlaga Gregor Demšar iz Regijskega centra za obveščanje Ljubljana.

Operaterji so namreč vezni člen med ponesrečencem in reševalci, oziroma dispečerji posameznih reševalnih enot, ki ekipe nato pošljejo na teren. Pa vendar so od operaterjev teh reševalnih ekip plačani manj. "V bistvu klic, ki ga mi prevzamemo, prevežemo drugi službi. Mi dobimo vhodni klic brez vseh podatkov. Služba, ki ga prevzame, že dobi naše podatke, pa je zaradi tega boljše plačana. To je ena izmed krivic, ki so se zgodile v preteklosti," problematiko opiše Demšar.

Kot ugotavlja raziskava Ministrstva za obrambo, so operaterji v centrih za obveščanje zaradi parcialnih dogovorov leta 2017 od gasilca v dispečerskem centru tri, od zdravstvenega delavca v dispečerskem centru pa sedem plačnih razredov nižje.