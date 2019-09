Prvi septembrski teden prinaša dve hladni fronti

Smo pred izrazito spremembo vremena. Občutno hladnejša zračna masa je že preplavila severno stran Alp in se bo v noči na torek razširila tudi nad naše kraje. Pred in ob prihodu hladne fronte bodo nastajale nevihte z lokalno močnejšimi nalivi, ki lahko prinesejo sodro ali drobno točo. S to ohladitvijo se bomo v večjem delu države poslovili od vročega poletja, za še dodaten padec temperatur pa bo poskrbela fronta, ki nas bo najverjetneje prešla v petek.

Vremensko dogajanje nad Evropo je bilo v zadnjih dveh tednih zelo neizrazito, za kar je poskrbelo območje visokega zračnega tlaka. Ob visokih temperaturah in obilici vlage pri tleh ter prisotnosti občutno hladnejšega zraka v višinah so bile pri nas predvsem ob popoldnevih pogoste plohe in nevihte, ki so zaradi šibkih višinskih vetrov nad istimi območji vztrajale tudi dalj časa. Vzorec vremena nad srednjo Evropo se je z začetkom meteorološke jeseni spremenil. Zapihali so okrepljeni severni vetrovi, ki bodo tudi nad Slovenijo prinesli občutno ohladitev.

Prva hladna fronta nas bo prešla v noči na torek, druga pa predvidoma v noči na petek. FOTO: Dreamstime

Kaj lahko pričakujemo? Nov teden smo ponekod začeli z jasnino, a že v nadaljevanju dneva se bo povsod pooblačilo. Sredi dneva se bodo ob meji z Avstrijo začele pojavljati krajevne padavine, ki bodo popoldne vse pogostejše in se bodo postopno razširile nad večji del države. Vmes bodo tudi nevihte z lokalno izdatnejšimi in dolgotrajnejšimi nalivi, močnejšim nevihtnim pišem in drobno točo. Najboljši pogoji za nastanek močnejših neviht bodo v zahodni in južni Sloveniji. Ob morebitnih intenzivnih nalivih se pričakuje hiter porast hudourniških vodotokov, ki se lahko tudi razlijejo. Možne so poplave meteorne vode.

Na Primorskem se bo danes še ogrelo do 30 stopinj Celzija, drugod bomo izmerili od 25 do 28 stopinj Celzija.

Vremensko dogajanje se bo stopnjevalo do noči, ko nas bo dosegla hladna fronta. Na Štajerskem in v Prekmurju bo že pozno popoldne zapihal okrepljen severovzhodni veter, drugod po državi pa bo ta zapihal tekom večera. Na Primorskem se bo v noči na torek prebudila burja. Njeni najmočnejši sunki bodo na izpostavljenih mestih v Vipavski dolini dosegali hitrost okoli 100 kilometrov na uro. V prvem delu noči na torek se bo nevihtno dogajanje umirilo, a bo ostalo deževno. S prehodom hladne fronte se vroče poletje poslavlja Jutri zjutraj in del dopoldneva bo marsikje še oblačno z dežjem, nato pa nas bo dosegla občutno bolj suha zračna masa, ki nam bo prinesla razjasnitev. Pozno dopoldne se bo najprej zjasnilo v zahodni in severni Sloveniji, zgodaj popoldne pa postopno tudi drugod. Preostanek dneva bo precej sončen in svež z najvišjimi temperaturami okoli 20, na Primorskem 25 stopinj Celzija. Občutek svežine bo še dodatno stopnjeval okrepljen severovzhodnik, na Primorskem zmerna burja. Ker bo v zraku le majhna količina vlage, ozračje pa bo oprano, bo vidljivost odlična.

Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV