Prvi sestanek o zakonu o psihoterapiji: burna razprava in različna stališča

Dopoldne se je prvič sestala delovna skupina ministrstva za zdravje, ki bo oblikovala predlog zakona o psihoterapiji. Na mizi imajo tri predloge, od katerih bodo enega preoblikovali glede na doseženi konsenz v delovni skupini. Razprava je bila burna, saj imajo člani skupine različna stališča. Do dogovora tako za zdaj še niso prišli.

Po mnenju psihiatra, psihoterapevta in direktorja Univerze Sigmunda Freuda Dunaj - podružnica Ljubljana Mirana Možine v tako veliki sestavi delovne skupine ne bo prišlo do konstruktivnih zaključkov. "Na eni strani sta namreč psihiatrija in klinična psihologija, ki nočeta zakona o psihoterapiji, ki bi definiral psihoterapijo kot samostojen poklic in tudi kot avtonomno znanstveno vedo," je pojasnil in poudaril, da želijo slednji ohraniti regulacijo psihoterapije samo znotraj zdravstva.

icon-expand Psihoterapija FOTO: Dreamstime

Vendar pa vladni dokumenti, kot je resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja, državo zavezujejo, da psihoterapijo regulira z zakonom, zato meni, da je ta korak treba narediti. "Pravno pravilo je, da je treba upoštevati obstoječe stanje, ko se piše zakon, na primer, kako je sedaj organizirana psihoterapevtska pomoč v zdravstvu in tudi v ostalih sektorjih, kot je socialno varstvo, vzgoja in izobraževanje, notranje zadeve, pravosodje. Hkrati pa je treba upoštevati tudi obstoječe izobraževalne poti," je dejal. Po njegovem mnenju sicer ministrstvo za zdravje zaenkrat ni pokazalo resnične motivacije in kompetenc, da bi lahko ta "gordijski vozel razvozlalo".

Da do konsenza v delovni skupini ne bo prišlo, meni tudi specialistka klinične psihologije Polona Matjan Štuhec. Predloga zakona po njenih besedah še niso videli. Meni pa, da je zdravstvena zakonodaja dovolj široka, da bi se psihoterapijo kot zdravstveno dejavnost lahko uredilo po obstoječi zdravstveni zakonodaji, kot recimo dodatno specializacijo v zdravstvu. "To bi bilo namreč zelo enostavno urediti in ne bi bil potreben noben dodatni zakon," je poudarila. Urejanje poklica in kriterijev za pridobitev licence Dodala pa je, da v družbi zelo neurejeno ostaja psihosocialno svetovanje oz. psihoterapevtsko svetovanje, za katerega izobražujejo različne fakultete in različne institucije. "Tudi to področje je treba urediti, ampak po mojem mnenju to ni zdravstvena dejavnost," je pojasnila.

icon-expand Mojca Zvezdana Dernovšek FOTO: Hippocratis medico