Prvi skupini obtoženih korupcije v zdravstvu bo izrečena sodba

V središču te zgodbe se je sicer znašlo podjetje Emporio Medical, za katero tožilstvo meni, da je dajalo darila zdravnikom, ti pa naj bi za protiuslugo še naprej naročali medicinski material pri določenem dobavitelju. Njegova nekdanja direktorica in solastnica Urška Jurkovič je bila krovna priča tožilstva, obramba pa se je med sojenjem večkrat obregnila ob njeno verodostojnost. Kritični so bili tudi do njenega zaslišanja, ki je potekalo na daljavo prek videokonference in brez prisotnosti uradne osebe. Obramba ocenjuje, da obtoženim ni mogoče utemeljeno očitati nobenega kaznivega dejanja, zato so sodišču predlagali, da izreče oprostilno sodbo.