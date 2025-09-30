Svetli način
Prvi Slovenec, obsojen na 30 let zapora, pogojno odpuščen

Ljubljana, 30. 09. 2025 10.37 | Posodobljeno pred 1 uro

N.L. , Sara Volčič
57-letni Bojan Žalik je prvi zapornik v Sloveniji, ki je bil zaradi umora Janka Makoterja s Cvena pri Ljutomeru obsojen na tridesetletno zaporno kazen. Za zapahi je preživel skoraj 25 let, sedaj so ga danes odpustili na svobodo. V oddaji Svet na Kanalu A ob 18. uri bomo objavili pogovor tik po tem, ko je zapustil zapor na Dobu.

Prvih devet let zapora je preživel v osami prvega bloka zapora na Dobu, kjer so najnevarnejši obsojenci. Po skoraj 23 letih prebivanja na zaprtem oddelku, od tega skoraj 21 let v zaporu na Dobu, so ga novembra 2023 premestili na odprti oddelek mariborskega zapora v Rogozi.

Ko je bil še na Dobu, je po nekem naključju navezal stik z nekdanjo simpatijo iz časov, ko je bil še svoboden. Začela se je komunikacija, čez čas je sledil obisk, nato sta se zaljubila in leta 2018 celo poročila.

Ob 18. uri bo v oddaji Svet na Kanalu A objavljen daljši pogovor z Žalikom, ki se je tik po odhodu iz zapora pogovarjal z novinarko Saro Volčič.

Potem ko je v zaporu preživel potrebnih 75 odstotkov kazni in s tem izpolnil pogoje za prošnjo za pogojni odpust, je Žalik za to večkrat tudi zaprosil. Na odprtem oddelku zapora Rogoza so se njegove možnosti za to bistveno povečale, a je prišlo do težav na njegovem prostem odpustu, kjer je zaradi suma nasilja v družini posredovala celo Policija.

Žalika so nemudoma odpeljali nazaj v zapor, zatem pa iz Rogoze spet nazaj na zaprti oddelek zapora na Dobu, kjer je ostal do današnjega dne.

Žalik je pogojno odpuščen, vendar bo vse do decembra 2030, ko se mu izteče kazen, pod nadzorom Službe za probacijo Maribor, kamor se bo moral redno javljati.

V primeru, da bi na prostosti zakrivil novo kaznivo dejanje ali ne bi upošteval navodil, sledi utečena pot nazaj v zapor.

Žaliku bi se 30-letna zaporna kazen, v kolikor ga prej ne bi odpustili, iztekla decembra 2030.

Bojan Žalik zapor kazen dob
KOMENTARJI (44)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medusa
30. 09. 2025 11.43
Pa kaj je s tem sodstvom???? Čakajo na novi incident???!
ODGOVORI
0 0
Samsvojmojsterjaz
30. 09. 2025 11.42
Zdaj bodo komaj glave padale
ODGOVORI
0 0
Eos_5
30. 09. 2025 11.41
In celo dobil bo svoj air-time na tv. Upam da bo brez reklam.
ODGOVORI
0 0
stoinena
30. 09. 2025 11.40
+1
koliko slovencev (predvsem žensk) je zaprtih doma, ker oskrbujejo svojca, ker država ne deluje. pa še sami si morajo kuhati, ker v zaporu ti skuhajo.
ODGOVORI
1 0
Varnostnik na obali
30. 09. 2025 11.38
+0
Kako so zapori prepolni, če predsednica kot po tekočem traku podpisuje pomilostitve vsem tem nerazumljenim revčkom?
ODGOVORI
1 1
123soba
30. 09. 2025 11.36
+4
Kako je pa s tistim obsojenim, ki je z avtom zbil dva kolesarja, pred nekaj leti. Še do danes ni bilo sodbe...
ODGOVORI
4 0
JackRussell
30. 09. 2025 11.34
+2
Če je že imel 25 let hotel na račun države, upam da je vsaj svinčnike sestavljal ali pa šival copate.
ODGOVORI
2 0
Ladybird77
30. 09. 2025 11.24
+9
Prva novica dneva in ekskluzivni intervju z zapornikom. Resno?
ODGOVORI
10 1
medusa
30. 09. 2025 11.44
Seveda!Saj je bolje ,da izvemo ,da se predčasno v dom zapremo!
ODGOVORI
0 0
BauBau1
30. 09. 2025 11.24
+5
A stanoval in jedel bo pri sodnici, ki ga je spustila na prostost?!?
ODGOVORI
8 3
x2f3y1q0đ5
30. 09. 2025 11.22
+9
"Ko je bil še na Dobu, je po nekem naključju navezal stik z nekdanjo simpatijo iz časov, ko je bil še svoboden. Začela se je komunikacija, čez čas je sledil obisk, nato sta se zaljubila in leta 2018 celo poročila." - Kako je to mogoče??? Pa toliko samskih... potem pa ženska hoče smet...
ODGOVORI
11 2
Stauffenberg
30. 09. 2025 11.22
+16
Še več publicitete morilcem, narkomanom in pedeofilom. Bravo!!! Višek žurnalizma.
ODGOVORI
16 0
smetilka
30. 09. 2025 11.19
+10
naslednji predsednik vlade
ODGOVORI
10 0
Infiltrator
30. 09. 2025 11.17
+17
Sam res ,kdor nekomu vzame življenje, jaz pravim dosmrtna ali smrtna obsodba brez pomilostitev... Ker to kar počnejo ze nekaj desetletji da ukinjajo smrtno in pomiilistitve to je samo slaba reklama za kriminalce tega sveta ,da si še več dovolijo....
ODGOVORI
17 0
hudeketne
30. 09. 2025 11.17
-2
super, pravna država deluje!
ODGOVORI
2 4
boyman
30. 09. 2025 11.16
+13
Pol pa spet vprasaje, kdo bo odgovarjal ko bo ponovno nekoga ubil. Trapasta sodisca. Dosmrtna ječa, ce je ponovno zakrivil nekaj.
ODGOVORI
13 0
luna.3
30. 09. 2025 11.16
+10
Normalno, da se bo čimprej vrnil nazaj v zapor, saj po 25 letih ne zna živeti na svobodi, nima prijateljev, službe (no dobival bo socialno pomoč)--- Skratka, na svobodi se ne znajdejo, v zaporu imajo vso komoditeto in vrnitev nazaj je za obsojence, ki so obsojeni na več let, je neizogibna. Na svobodi bo moral skrbeti za vse, hrano, ogrevanje.... t ako, da.... v kratkem času pričakujmo novice.
ODGOVORI
11 1
jablan
30. 09. 2025 11.43
Ce bi prebral bi vedel da ima ženo
ODGOVORI
0 0
PanAm
30. 09. 2025 11.13
+15
.....👏👏👏, pa imamo še enega nevarnega tipa več na cesti.....🤔
ODGOVORI
15 0
Podlesničar
30. 09. 2025 11.12
-6
Taki domoljubi so zaslužni za najhujše zločine
ODGOVORI
0 6
Cogo
30. 09. 2025 11.12
+10
kako lahko morilca iz koristoljubja izpustijo med ostsle ljudi. ta država res ni normalna
ODGOVORI
11 1
truelies
30. 09. 2025 11.08
+14
Brez zamere ampak nekaj me na Pluta spominja.
ODGOVORI
14 0
