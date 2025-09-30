Prvi Slovenec, obsojen na 30 let zapora, pogojno odpuščen

57-letni Bojan Žalik je prvi zapornik v Sloveniji, ki je bil zaradi umora Janka Makoterja s Cvena pri Ljutomeru obsojen na tridesetletno zaporno kazen. Za zapahi je preživel skoraj 25 let, sedaj so ga danes odpustili na svobodo. V oddaji Svet na Kanalu A ob 18. uri bomo objavili pogovor tik po tem, ko je zapustil zapor na Dobu.

Prvih devet let zapora je preživel v osami prvega bloka zapora na Dobu, kjer so najnevarnejši obsojenci. Po skoraj 23 letih prebivanja na zaprtem oddelku, od tega skoraj 21 let v zaporu na Dobu, so ga novembra 2023 premestili na odprti oddelek mariborskega zapora v Rogozi. Ko je bil še na Dobu, je po nekem naključju navezal stik z nekdanjo simpatijo iz časov, ko je bil še svoboden. Začela se je komunikacija, čez čas je sledil obisk, nato sta se zaljubila in leta 2018 celo poročila.

Ob 18. uri bo v oddaji Svet na Kanalu A objavljen daljši pogovor z Žalikom, ki se je tik po odhodu iz zapora pogovarjal z novinarko Saro Volčič.

Potem ko je v zaporu preživel potrebnih 75 odstotkov kazni in s tem izpolnil pogoje za prošnjo za pogojni odpust, je Žalik za to večkrat tudi zaprosil. Na odprtem oddelku zapora Rogoza so se njegove možnosti za to bistveno povečale, a je prišlo do težav na njegovem prostem odpustu, kjer je zaradi suma nasilja v družini posredovala celo Policija. Žalika so nemudoma odpeljali nazaj v zapor, zatem pa iz Rogoze spet nazaj na zaprti oddelek zapora na Dobu, kjer je ostal do današnjega dne. Žalik je pogojno odpuščen, vendar bo vse do decembra 2030, ko se mu izteče kazen, pod nadzorom Službe za probacijo Maribor, kamor se bo moral redno javljati. V primeru, da bi na prostosti zakrivil novo kaznivo dejanje ali ne bi upošteval navodil, sledi utečena pot nazaj v zapor.