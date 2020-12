Prvi smučarji so se že spustili po belih strminah: 'Ta dan je prišel nepričakovano'

Po Kranjski Gori se je smučarska sezona začela tudi na Krvavcu, Mariborskem Pohorju in Arehu. A pretiranega navala na smučišča ni – še vedno namreč velja prepoved prehajanja med občinami, kabinske žičnice pa zaradi ukrepov ne obratujejo.

Čeprav so bile vremenske razmere na Krvavcu v preteklosti že veliko boljše, so prvi letošnji smučarji pričakovano navdušeni. "Zelo v redu, ker je čisto nepričakovano prišel ta smučarski dan," pove eden izmed prvih srečnežev, ki so se danes spustili po belih strminah. "Narava je prekrasna, sneg fantastičen," navdušeno pove drugi. Tudi mlada smučarka je presrečna: "Zelo sem se veselila, ker zelo rada smučam, ampak sem že mislila, da letos decembra sploh ne bomo mogli iti," pripoveduje. "Lahko rečem, da sem srečen, da sem na snegu, da so 'rebrca'. Proga je za začetek sezone zelo lepa," pa je zadovoljen Jure Košir, ambasador smučišča na Krvavcu. Tudi na Pohorju so bili smučarji nad progo navdušeni.

Po krvavških in pohorskih belih strminah so se zaradi aktualnih ukrepov danes sicer lahko spuščali le prebivalci občin Cerklje na Gorenjskem, Maribora in Ruš. Prehod občinske meje na Cerkljah je preverjala tudi Policija.

Namesto s kabinsko žičnico so smučarji na Krvavcu do smučišča lahko dostopali le z osebnimi avtomobili, malenkost drugačna so tudi pravila v vrstah za naprave. "Ob vstopu na smučišče je treba imeti rokavice, čelado ali kapo in masko. Torej vse te zaščitne ukrepe upoštevamo, tudi očala niso odveč," poudarjaJanez Janša, direktor RTC Krvavec. Ker se želijo izogniti vrstam pred blagajnami, obiskovalce tudi pozivajo, naj smučarsko karto, če je le možno, kupijo po spletu. Ko bo prevoz smučarjev dovoljen tudi s kabinsko žičnico, bodo v njej naenkrat namesto šestih lahko le štiri osebe. Za sedežnice in vlečnice omejitve sicer ni, smučarji pa naj se vseeno vedejo samozaščitno. Drugačno kot prejšnja leta je tudi vzdušje na krvavški 'plaži'. Hrano in brezalkoholno pijačo je sicer mogoče kupiti, druženje pa je tudi tam prepovedano.

Letos je vse drugače, na kar opozarjajo tudi table. A vse to je malenkost, pravijo smučarji. "Vsi nosijo maske, danes še nisem srečal koga brez. Jaz mislim, da bomo, če bomo tako nadaljevali, lahko speljali to sezono," pove eden izmed njih. Za upoštevanje ukrepov skrbijo tudi nadzorniki smučišč. "Na Pohorju je osem nadzornikov, ki skrbijo tudi za to, da ljudje priporočila upoštevajo," zagotavljaMarko Rataj, pomočnik direktorja na pohorskem smučišču. Mariborčani sicer na Mariborsko Pohorje ne morejo priti naravnost iz svoje občine – gondola je namreč ustavljena. Zato morajo skozi občino Hoče-Slivnica, za kar so dobili dovoljenje."Lahko prečkamo Hoče, da pridemo do smučišča, ki spada pod občino Maribor. Izjavo sem si natisnil, jo izpolnil in tu smo," pove eden od prvih, ki so danes preizkusili snežne radosti Pohorja.

