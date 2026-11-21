Danes nas bodo tako kot včeraj, še nekoliko pogreli poznojesenski sončni žarki, a v nedeljo se bo vreme obrnilo, napoveduje naš hišni prognostik Aleš Satler. "V nedeljo popoldne oziroma zvečer se bo meja sneženja hitro spuščala, tako da na severu trenutno kaže na snežinke do nadmorske višine okoli 500 metrov," pravi.

Nedelji bo sledil suh začetek tedna, nato pa nov vremenski preobrat. "V četrtek zjutraj kaže na možnost sneženja po nižinah," napoveduje Satler. To še ne pomeni, da bo nastala izrazitejša snežna odeja, saj so tla še pretopla. Zimske razmere bodo zato zavladale predvsem v višjih legah in se tam lahko tudi obdržale. "Vsaj v naslednjih dveh tednih kakšne izrazitejše otoplitve ni na vidiku, tako da bodo temperature v višjih legah okoli ledišča. Takrat bomo že v decembru, ko običajno sneg nad 1500 metri res težko pobere," dodaja.

To so odlične novice za žičničarje, ki že nestrpno čakajo, da poženejo naprave. Na Krvavcu so po besedah Barbare Trebušak iz RTC Krvavec na začetek sezone že pripravljeni, saj potekajo le še zadnje priprave in pregledi. "Upamo, da bosta snežna pošiljka in nizke temperature omogočili, da zasnežimo največji del smučišča," je povedala.

Tudi na Rogli je ključni dejavnik mraz. Obeti kažejo, da bi se temperature prihodnji ponedeljek lahko spustile do minus pet ali minus šest stopinj. "Če bi ta mraz trajal vsaj tri do štiri dni, bi nam uspelo zasnežiti proge sistema Planja, kar pomeni, da bi v optimistični različici lahko začeli smučarsko sezono konec tedna, 28. in 29. novembra," pojasnjuje Aleš Slapar, direktor Unitur.

Na isti vikend upajo, da bodo smučarsko sezono lahko pričeli tudi na Krvavcu. Obisk zime v koledarski jeseni sicer ni nobeno presenečenje, pravi Satler. "Nižine večjega dela Slovenije prvi sneg običajno obišče ob koncu novembra oziroma v prvih dneh decembra, tako da je, če bo snežilo naslednji teden, to povsem povprečno," poudarja.

Smo pa sneg v preteklosti videli tudi že oktobra, nazadnje leta 2012, ko je takole presenetil udeležence ljubljanskega maratona.