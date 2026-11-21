Danes nas bodo tako kot včeraj, še nekoliko pogreli poznojesenski sončni žarki, a v nedeljo se bo vreme obrnilo, napoveduje naš hišni prognostik Aleš Satler. "V nedeljo popoldne oziroma zvečer se bo meja sneženja hitro spuščala, tako da na severu trenutno kaže na snežinke do nadmorske višine okoli 500 metrov," pravi.
Nedelji bo sledil suh začetek tedna, nato pa nov vremenski preobrat. "V četrtek zjutraj kaže na možnost sneženja po nižinah," napoveduje Satler. To še ne pomeni, da bo nastala izrazitejša snežna odeja, saj so tla še pretopla. Zimske razmere bodo zato zavladale predvsem v višjih legah in se tam lahko tudi obdržale. "Vsaj v naslednjih dveh tednih kakšne izrazitejše otoplitve ni na vidiku, tako da bodo temperature v višjih legah okoli ledišča. Takrat bomo že v decembru, ko običajno sneg nad 1500 metri res težko pobere," dodaja.
To so odlične novice za žičničarje, ki že nestrpno čakajo, da poženejo naprave. Na Krvavcu so po besedah Barbare Trebušak iz RTC Krvavec na začetek sezone že pripravljeni, saj potekajo le še zadnje priprave in pregledi. "Upamo, da bosta snežna pošiljka in nizke temperature omogočili, da zasnežimo največji del smučišča," je povedala.
Tudi na Rogli je ključni dejavnik mraz. Obeti kažejo, da bi se temperature prihodnji ponedeljek lahko spustile do minus pet ali minus šest stopinj. "Če bi ta mraz trajal vsaj tri do štiri dni, bi nam uspelo zasnežiti proge sistema Planja, kar pomeni, da bi v optimistični različici lahko začeli smučarsko sezono konec tedna, 28. in 29. novembra," pojasnjuje Aleš Slapar, direktor Unitur.
Na isti vikend upajo, da bodo smučarsko sezono lahko pričeli tudi na Krvavcu. Obisk zime v koledarski jeseni sicer ni nobeno presenečenje, pravi Satler. "Nižine večjega dela Slovenije prvi sneg običajno obišče ob koncu novembra oziroma v prvih dneh decembra, tako da je, če bo snežilo naslednji teden, to povsem povprečno," poudarja.
Smo pa sneg v preteklosti videli tudi že oktobra, nazadnje leta 2012, ko je takole presenetil udeležence ljubljanskega maratona.
Bo zima znova nadpovprečno topla?
Dolgoročne napovedi za letošnjo zimo za zdaj kažejo, da bo nadpovprečno topla, vendar je negotovost velika, opozarja meteorolog Blaž Šter. Zadnji izračuni, objavljeni v začetku novembra, kažejo na nadpovprečne temperature nad večjim delom Evrope, a Šter poudarja, da takšne napovedi ne morejo zanesljivo napovedati posameznih hladnih ali toplih obdobij. Tudi lani so modeli napovedovali nadpovprečno toplo zimo, v Sloveniji pa je bila ta v resnici blizu dolgoletnega povprečja oziroma nekoliko toplejša.
Precej večja negotovost je pri napovedovanju padavin, zato za zdaj ni mogoče zanesljivo oceniti, ali bo snega več ali manj od povprečja. Kot pojasnjuje Šter, bi lahko imeli celo nadpovprečno toplo zimo, ki bi jo v nižinah spremljalo veliko snega. Za natančnejšo oceno bo treba počakati na srednjeročne napovedi.
Karte bi lahko premešalo tudi dogajanje v ozračju nad severno Evropo. Tam v zimskem delu leta vztraja polarni vrtinec, ki se letos že zgodaj kaže kot oslabljen. Gre za pojav v stratosferi, približno 30 kilometrov nad površjem Zemlje. Njegova oslabitev lahko vpliva tudi na kroženje zraka v nižjih plasteh ozračja, ki sicer preprečujejo, da bi se zelo hladen zrak s severa spuščal proti jugu. Če oslabi tudi to, so mogoči vdori polarnega zraka proti srednji Evropi.
Vendar tudi to še ne pomeni, da bo mraz zagotovo dosegel Slovenijo. "Lahko se zgodi, da tak polarni prodor zajame predvsem Severno Ameriko ali pa samo del Evrope, naši kraji pa so pri tem izvzeti," opozarja Šter.
Za konec se je dotaknil še letošnje jeseni, ki je bila temperaturno precej povprečna, obenem pa razmeroma sončna in suha. Obilnejše padavine v zadnjih dneh so sicer spodbuden znak, zlasti na jugozahodu in jugu države, vendar suše še ni povsem konec. Zaloge podzemne vode in podtalnice se namreč še niso v celoti obnovile, zato ponekod še vedno beležijo sušne razmere. Kljub temu so obeti spodbudni in po Šterjevi oceni se nam na daljši rok suše ni treba bati.
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