Komu zvoni? Skoraj 262.000 šolarjem in dijakom

V šolske klopi bo danes sedlo 187.525 šolarjev in šolark ter okoli 74.000 dijakov in dijakinj. Prvič bo v šolo odšlo 20.840 otrok. Posebno pozorni bodite na začetku novega šolskega leta vozniki, še zlasti v bližini šol, za varnost otrok v prometu pa bodo te dni poostreno skrbeli tudi policisti in redarji.

Nekaj nasvetov, kako prvošolca pripraviti na šolo, v članku z naslovom V šolo s čim manj stresa, v katerem strokovnjak Marko Juhant opozarja, da otrok lahko doživi prvi šolski dan kot stres, če starši preveč poudarjajo, da se končuje obdobje iger in igrač. Če pa so starši mirni in otroku kupijo potrebne šolske stvari, ne da bi to pretirano poudarjali, se malce pošalijo in mu povedo, kako lepo je bilo, ko so oni hodili v šolo, to ni stres, ampak pričakovanje.

Vedno več se jih šola na domu

Leta 2004 so se šolali na domu štirje, zdaj že več kot 300 učencev. Šolanje na domu omogoča šolska zakonodaja od leta 1996, a so se v praksi prvi primeri začeli pojavljati leta 2004, ko so prve štiri učence izobraževali doma. Od takrat število otrok, ki se šolajo na tak način, vsako leto malce naraste, saj se vedno več staršev odloča za tovrstno izobraževanje. V preteklem šolskem letu se je doma šolalo že 332 otrok.

Po podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport se večina staršev za šolanje otrok na domu odloča v prvem razredu, nekateri začnejo pozneje. Med šolajočimi na domu je praviloma najmanj učencev 9. razredov. V šolskem letu 2012/13 se je na domu šolalo že več kot 120 učencev, od leta 2015/16 pa že več kot 200.

V razredih povprečno po 19 učencev