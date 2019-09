Otroka odpeljal v šolo, avtomobil pa parkiral sredi ceste

Na prvi šolski dan policisti po vsej Sloveniji izvajajo poostren nadzor hitrosti ob šolah in šolskih poteh. Kranjski policisti so merili hitrost pri Osnovni šoli Šenčur, vozniki pa so se dobro odrezali. Neogovorno pa je ravnal voznik, ki je osebni avtomobil parkiral kar sredi ceste pri šoli. Kranjskogorski policisti so ga kaznovali z globo.

Gorenjski prometni policisti so danes zjutraj na prvi šolski dan s stacionarnim radarjem v mobilnem ohišju merili hitrost vožnje voznikov pri Osnovni šoli Šenčur. Omejitev hitrosti na tem delu je 40 km/h, prehitra pa sta bila le dva voznika. Radar je v eni uri izmeril hitrost 473 vozil. Enako meritev s stacionarnim radarjem bodo policisti danes izvedli še ob odhodu otrok iz šole. Kranjskogorski policisti pa so obravnavali primer voznika, ki je pred šolo osebni avtomobil pustil kar sredi ceste, da je otroka pospremil do šole. Kaznovali so ga z globo.

Voznik je avtomobil pustil kar sredi ceste pred šolo. FOTO: PU Kranj

Hitrost, pripetost, vožnja skozi rdečo luč, dajanje prednosti pešcem in parkiranje so samo nekateri dejavniki, ki lahko ogrozijo varnost otrok na šolskih poteh. Zato policisti apelirajo na voznike, naj bodo dosledni pri upoštevanju prometnih pravil in naj zelo dobro pazijo na šolarje. Da bi bila njihova pot v šolo varna, sicer od 26. avgusta do 8. septembra poteka nacionalna preventivna akcija Varnost otrok in začetek šole, ki je namenjena varni vključitvi otrok v promet, ki jo koordinira Agencija za varnost prometa.

Nadzor prometa danes v Novi Gorici FOTO: PU Nova Gorica

Policisti so kot prejšnja leta v mesecu avgustu skupaj z vodstvi šol pregledali okolice šol, ustreznost prometne signalizacije na šolskih poteh in pa tudi načrte varnih šolskih poti.



Policisti bodo v prvih šolskih dneh prisotni na roditeljskih sestankih s starši, na katerih bodo učiteljem in staršem pomagali pri seznanjanju otrok z varnimi potmi v šolo in iz nje. Policija pa izvaja tudi poostren nadzor hitrosti in preverja tehnično brezhibnost avtobusov in drugih vozil, s katerimi se otroci prevažajo v šolo.