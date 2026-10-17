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Prvi tekmovalni dan na ljubljanskem maratonu

Ljubljana, 17. 10. 2026 07.33 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Fotogalerija ljubljanski maraton

30. NLB ljubljanski maraton bo postregel z novostjo, saj bo pred nedeljskimi teki na 21 in 42 km prvič tudi današnji dan tekmovalen. V središču mesta in okolici bodo dopoldne teki otrok in mladine, preden bo ob 16.30 start na 10 kilometrov.

Slovenski rekorderji Klara Lukan, Vid Botolin in Žan Rudolf so tisti, ki so favoriti za najvišja mesta.

Lukanova je imela izjemno prvo polovico sezone z evropskim rekordom na 10 km, v drugi polovici pa je imela nekaj manj uspeha, a je vseeno v italijanskem Tarantu postala sredozemska podprvakinja. Obenem je imela po naporni sezoni dovolj časa za regeneracijo.

"Ker bo jutrišnja tekma v popoldanskem času, verjamem, da bo še toliko več navijačev ob progi in se bom samo prepustila vzdušju. Trenutno se ne osredotočam na čas, poskušala bom samo izkoristiti vzdušje, za katerega verjamem, da bo odlično," je pred tekmo povedala Šentjernejčanka.

V dobri formi sta bila v zadnjem obdobju Rudolf in Botolin. Prvi je 19. septembra na svetovnem prvenstvu v cestnih tekih na miljo tekel državni rekord 3:58,85, ki ga je Botolin na isti tekmi izboljšal na pet km s 13:41.

Pred tekmovalnim delom bo več kot 8700 nastopajočih iz 253 slovenskih šol na šolskih tekih. Za otroški tek so morali iz organizacijskih razlogov prijave pri številki 2000 celo ustaviti.

Za tek na 10 km je poleg najboljših slovenskih atletov prijavljenih več kot 7100 ljubiteljev teka. Skupaj je za sobotni in nedeljski del prek 33.000 prijav, kar je rekord.

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