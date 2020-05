Prvih 30 turških delavcev bi na gradbišče Karavank lahko prišlo konec junija

" Pričakujemo, da bi bili lahko prvi dve skupini, skupno približno 30 delavcev, na gradbišču v roku približno enega meseca, v naslednjih dveh mesecih pa je pričakovati še nadaljnjih nekaj več kot 50 delavcev, " so pojasnili na Darsu. Ob tem so izpostavili, da po zagotovilu izvajalca končni pogodbeni rok projekta, ki ga namerava gradbinec opraviti za 98,6 milijona evrov brez DDV, zaradi trenutnih razmer ne bo ogrožen.

Skupna dolžina druge, vzhodne predorske cevi, bo znašala slabih osem kilometrov, od tega je slovenska stran do meje z Avstrijo dolga 3,5 kilometra. Avstrijci so na svoji polovici z deli začeli septembra 2018. Strani naj bi po prvotnih načrtih mejo prebili leta 2022. Avstrijski Asfing je sicer zaradi koronavirusa sredi marca prekinil z deli na avstrijski strani, a približno mesec dni pozneje je ta spet stekla.

Na slovenski strani predora je bil v torek prvi operativni sestanek delovne skupine za spremljanje gradnje, ki jo je v dogovoru z investitorjem že marca imenoval jeseniški župan Blaž Račič, saj bo potek investicije vplival tudi na lokalno skupnost. Izvajalci in nadzorniki so predstavnike občine seznanili z do sedaj opravljenimi deli in jim predstavili dela, ki sledijo v naslednjih mesecih.

Izvajalec je v času od 2. marca, ko je bil uveden v delo, izvedel pripravljalna dela na platoju, trenutno pa so v teku dela na začasnem portalu, kar je predpogoj za začetek izkopa predora. Ta naj bi se končala do konca avgusta. V tam času bo izvajalec uredil tudi začasni most preko Save, dostope do lokacij odlagališč viškov in cestno semaforizacijo, so po torkovem sestanku danes sporočili z Občine Jesenice.