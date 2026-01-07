Prvi 'ujeti' turisti zapustili jemenski otok Sokotra

Na krovu je bilo po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa tudi 46 italijanskih turistov.

Letalski prevoznik Yemen Airways je opravil prvi neposredni let iz Sokotre v savdsko Džedo, na krovu je bilo 179 turistov različnih narodnosti, je za dpa povedal jemenski letalski vir.

Kot je za dpa še pojasnil vir, je evakuacija sledila usklajevanju med pristojnimi jemenskimi organi in letalsko družbo v sodelovanju s Savdsko Arabijo. Po poročanju jemenske tiskovne agencije Saba so v teku priprave za prevoz preostalih turistov, ki so še na otoku.

Oblasti v Jemnu in Savdski Arabiji so od konca decembra odpovedale številne polete, potem ko so se v državi na skrajnem jugu Arabskega polotoka zaostrili spopadi med različnimi oboroženimi skupinami, ki jih podpirajo Združeni arabski emirati in Savdska Arabija.

Zaradi odpovedi poletov je na otoku Sokotra, ki leži ob Adenskem zalivu, obtičalo več sto tujih turistov. Slovensko zunanje ministrstvo je v torek za STA potrdilo, da se je v zvezi s situacijo na otoku nanje obrnila tudi državljanka Slovenije.