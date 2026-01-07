Naslovnica
Tujina

Prvi 'ujeti' turisti zapustili jemenski otok Sokotra

07. 01. 2026

Avtor:
A.K. STA
Otok Sokotra leži ob Adenskem zalivu blizu obale Somalije

Turisti, ki so zaradi odpovedi letov po decembrski zaostritvi spopadov na jugu Jemna obtičali na otoku Sokotra, so se začeli vračati domov. Prvi evakuacijski let je namreč že poletel proti Savdski Arabiji. Medtem so v teku priprave za evakuacijo preostalih turistov, ki so še na otoku.

Letalski prevoznik Yemen Airways je opravil prvi neposredni let iz Sokotre v savdsko Džedo, na krovu je bilo 179 turistov različnih narodnosti, je za dpa povedal jemenski letalski vir.

Na krovu je bilo po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa tudi 46 italijanskih turistov.



FOTO: AP

Kot je za dpa še pojasnil vir, je evakuacija sledila usklajevanju med pristojnimi jemenskimi organi in letalsko družbo v sodelovanju s Savdsko Arabijo. Po poročanju jemenske tiskovne agencije Saba so v teku priprave za prevoz preostalih turistov, ki so še na otoku.

Oblasti v Jemnu in Savdski Arabiji so od konca decembra odpovedale številne polete, potem ko so se v državi na skrajnem jugu Arabskega polotoka zaostrili spopadi med različnimi oboroženimi skupinami, ki jih podpirajo Združeni arabski emirati in Savdska Arabija.

Zaradi odpovedi poletov je na otoku Sokotra, ki leži ob Adenskem zalivu, obtičalo več sto tujih turistov. Slovensko zunanje ministrstvo je v torek za STA potrdilo, da se je v zvezi s situacijo na otoku nanje obrnila tudi državljanka Slovenije.

Smrt Slovenke v Turčiji: na pomoč tudi Interpol, obdukcijo že opravili

