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Slovenija

Prvi vinski sklad na naših tleh

Ljubljana , 23. 10. 2026 20.40 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
Vino

Naša vina so v svetu zelo cenjena. Tako zelo, da trenutno nastaja prvi vinski sklad na naših tleh. Ustanovitelji verjamejo, da bo dobremu vinu cena rasla tako kot delnicam. Prve sodčke za sklad so kupili na dobrodelni dražbi vin Goriške krajine za mir. Gre za vina iz vinogradov, ki jih združuje enotna etiketa katastra Marije Terezije iz leta 1787.

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KOMENTARJI1

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Perivnik
23. 10. 2026 21.18
Super za vino. Pridelovalce krompirja bodo pa trgovske verige uničili. Tuš prodaja krompir po 2,19 €/5 kg, torej po 0,438 €/kg. Potem si še Tuš sam vzame vsaj polovico od tega, kmetu pa ga potem plača po 0,20 €/kg. Ali se lahko še bolj norčujejo iz slovenskega kmeta? Uničili bodo še tistih nekaj slovenskih pridelovalcev krompirja, potem pa bomo jedli samo še "uvoženega" iz vseh koncev, ki bo samo za transport in skladiščenje potreboval ogromne količine škropil. Vse to pa bomo potrošniki pojedli, ker drugega ne bo, ker v Sloveniji ne bo nihče pridelovati krompirja po takšnih cenah. Kje so sedaj nevladniki, Nika, Jenull in Muki? Slovenskemu kmetu je kratena pravica do poštenega plačila za garaško delo. Sram naj jih bo Tuševce, da tako mačehavsko delajo s slovenskim kmetom. Za to, ker krompir prodajajo po sramotno nizkih cenah, ge ne bodo čisto nič več prodali. Človek ga poje, kolikor ga pač lahko in nič več. Ne grem več v Tuš, pika, konec. Ne! Še kakšno leto in ne bo več domačega krompirja. Jaz blokiram Tuš.
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