Naša vina so v svetu zelo cenjena. Tako zelo, da trenutno nastaja prvi vinski sklad na naših tleh. Ustanovitelji verjamejo, da bo dobremu vinu cena rasla tako kot delnicam. Prve sodčke za sklad so kupili na dobrodelni dražbi vin Goriške krajine za mir. Gre za vina iz vinogradov, ki jih združuje enotna etiketa katastra Marije Terezije iz leta 1787.