Prvi vlak skoz predor pekel predvidoma prihodnje leto

Izgradnja predora in postavitev 900 metrov dolgega viadukta Pesnica je ocenjena na 101 milijon evrov. Izvajalec Kolektor je pričel s pripravljalnimi deli v predoru septembra 2020, izgradnja pa se je začela maja lani. "Naši delavci so dokazali, da znamo delati strokovno, kakovostno, hitro in učinkovito, tudi v najtežjih pogojih," je povedal Andrej Košir iz omenjenega podjetja.

Eden večjih izzivov je bila izgradnja dela pod hitro cesto skozi Maribor. "Teme predora je okoli sedem metrov pod avtocesto. Tu je bil dnevni napredek od enega metra do meter in pol na dan, medtem ko je bil na severni strani dnevni korak približno štiri metre," je povedal Jurkovič.

"Gradnja železniškega predora je potekala po t.i. novi avstrijski metodi. Dela so se izvajala s severne in južne strani. Najprej smo začeli z deli s severne strani, kjer je bil predor izkopan v dolžini okoli 1000 metrov," je pojasnil vodja sektorja za investicije v železnice na Direkciji za infrastrukturo Dejan Jurkovič.

Zbrane na današnjem dogodku je nagovorila tudi botra predora Ljiljana Herga, ki je izpostavila, da so dela v predoru izjemno zahtevna. "Ni prostora za utrujenost, vsaka najmanjša napaka ima lahko zelo resne posledice. Zato so to dela, ki jih lahko izvajajo samo najboljši," je dejala.

Izgradnja predora Pekel, kjer morajo med drugim še postaviti betonski obok, mora biti zaključena do marca prihodnje leto. Nato sledi namestitev tira in ostale opreme v njem, promet pa naj bi skozenj stekel konec leta. "Predvideno je, da bi konec leta 2023 prestavili promet iz starega predora v ta predor," je povedal Jurkovič.

V sklopu projekta nadgradnje 18 kilometrov dolge železniške proge Maribor - Šentilj, ki se sofinancira s kohezijskimi sredstvi, bo zgrajen tudi novi viadukt Pesnica. Tam bodo po besedah Jurkoviča predvidoma septembra izvedli zadnjo betonažo, dokončno pa naj bi bil viadukt zgrajen prav tako spomladi prihodnje leto. "To je najdaljši železniški viadukt v Sloveniji," je pojasnil.

Z izgradnjo omenjenega predora in viadukta bo zaključen celoten projekt nadgradnje železniške proge, saj so ostala dela že izvedena. V tem okviru so med drugim posodobili glavno železniško postajo v Mariboru in postaje v Pesnici in Šentilju, rekonstruirali predor Šentilj, ukinili več nivojskih prehodov in namesto njih zgradili nadvoze ali podvoze, postavili dodatne protihrupne ograje ter posodobili tire in ostalo opremo.