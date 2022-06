Prvi vročinski val bo dolgotrajnejši, kot je kazalo sprva.

Že nekaj časa poročamo o hudi vročini, ki je zajela Iberski polotok in Francijo, zdaj pa se vroč afriški zrak seli tudi k nam. Tako visokih temperatur, kot so jih beležili na zahodu celine, pri nas sicer ne pričakujemo, kljub temu pa bo prvi letošnji vročinski val tako po trajanju kot po izmerjenih temperaturah eden najmočnejših junijskih vročinskih valov v zgodovini meteoroloških meritev.

Nedeljo smo v večjem delu Slovenije začeli s prijetno svežino, ki pa ne bo trajala prav dolgo. Nekaj sence pred žgočim poletnim soncem nam bodo čez dan nudili le posamezni kopasti oblaki. Sredi dneva je bilo najbolj vroče na Goriškem in v Vipavski dolini, popoldne, ko bo zapihal jugozahodni veter, pa bo vročina najbolj pritiskala v osrednji Sloveniji, kjer se bo ogrelo do 33 stopinj Celzija. Tudi v večjem delu vzhodne Slovenije bodo temperature dosegle 30 stopinj Celzija. Malo manj bodo termometri pokazali v Pomurju, v alpskih dolinah in ob morju.

Vročina se bo v novem tednu še stopnjevala. Ob vse izrazitejšem jugozahodnem vetru se bodo jutri najvišje temperature preselile na vzhod Slovenije, kjer se bo ogrelo do 34 stopinj Celzija, prav veliko manj pa ne bo niti v preostalem delu države. Tudi v torek se bo v večjem delu Slovenije nadaljevalo sončno in vroče poletno vreme, le na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju bo vročina zaradi obrata vetra na severovzhodno smer prehodno nekoliko popustila.