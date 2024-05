Prvič doslej: babica, ki opravlja porode na domu, ostala brez licence

Ministrstvo za zdravje je zasebnemu zavodu Pinard, ki je sodeloval pri porodih na domu, za eno leto odvzelo licenco za opravljanje dejavnosti, poroča Dnevnik. Gre za najstrožji ukrep v zdravstveni negi in babištvu doslej, izrekli so ga sploh prvič, zanj pa so se odločili na podlagi strokovnega nadzora Zbornice zdravstvene in babiške nege, je za medij pojasnilo ministrstvo, ki bo več informacij predvidoma sporočilo v prihodnjih dneh.

Zastopnica zavoda Pinard je nekdanja predstojnica oddelka za babištvo na ljubljanski zdravstveni fakulteti Tejča Moškrič, nekoč Teja Škodič Zakšek, ki se je pred leti predstavljala kot edina doktorica znanosti s področja babištva v Sloveniji. Mesto na fakulteti je zapustila, ko se je začela ukvarjati s porodi na domu.

Da so se odločili za odvzem licence, je potrdila tudi predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije Monika Ažman. Razlog je bilo ravnanje v nasprotju s smernicami za porod na domu, ki določajo, kdaj ta ni primeren in kakšno mora biti ravnanje ob zapletih. Ob tem je zanimivo, da je pri oblikovanju strokovnih usmeritev (izdali so jih leta 2018) sodelovala tudi babica, ki je prav zaradi njihovega kršenja zdaj ostala brez licence.

Kot je še pojasnila Ažmanova, je zbornica zavod Pinard preverjala v več nadzorih, za zdaj pa so končali redni nadzor, ki so ga sprožili leta 2022.

Zavod je brez licence ostal 1. marca, od 15. aprila pa je v likvidaciji.