Prvič izrečena dosmrtna kazen v Sloveniji: 'Tožilstvu je uspelo'

Kot je razložila penologinja in novinarka Večera Damijana Žist v oddaji 24UR ZVEČER, je sodba presenetila tudi njo. Slovenska sodišča namreč do sedaj še niso izrekla dosmrtne zaporne kazni, v tem primeru je bila zaradi procesne napake tudi razveljavljena. "Gre za to, da je tožilstvu uspelo s svojo pritožbo in sodišče je tokrat res sledilo navedbam tožilstva, da je bil to tako grozljiv zločin, da je 30 let zapora premalo."

Vrhovni sodniki so, kot je pojasnila Žistova, upoštevali tudi, da je bil zločin storjen pred obtoženčevim nekaj let starim otrokom. "Pred fantkom, ki bo seveda zdaj zaradi tega, kar je doživel in videl, imel hude travme in posledice vse življenje." Tudi to je bil eden od razlogov, je dejala, ki je verjetno doprinesel k taki obsodbi.

A mnogi bodo dejali, v čem je sploh smisel dosmrtnega zapora, če lahko po 25 letih vzornega prestajanja kazni obsojenca na dosmrtni zapor izpustijo? Žistova je pojasnila, da imamo v Sloveniji kar nekaj ljudi obsojenih na 30 let zapora, in vsaj trije ali štirje imajo pogoje, da zaprosijo za pogojni izpust. "Policija še nobenemu ni dovolila te ugodnosti," je poudarila. "Težko je pričakovati, da bi komisija za pogojne odpuste takoj, ko ima nekdo pogoje, že odobrila odpust, sploh če gre za tako huda kazniva dejanja." Sploh pa, je dodala, nimamo primera v Sloveniji, da bi šel kdo tako hitro ven in verjetno bo tudi v tem primeru tako.