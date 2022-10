Prvič letos zabeležili mesečno deflacijo. Kaj se je pocenilo?

Septembra so bile cene nižje za 14,4 odstotka, nočitve v turističnih in drugih namestitvah pa za 5,6 odstotka. Za 2,6 odstotka so se pocenile storitve za osebna vozila, kot so avtovleke in servisi, pa tudi avtomobilski deli so nekoliko cenejši. Pocenila se je tudi toplotna energija, in sicer za sedem odstotkov.

Po drugi strani so se prejšnji mesec denimo zvišale cene oblačil in obutve za dobrih šest odstotkov, kar je seveda deflacijo znižalo. Višje so bile tudi cene trdih goriv, drva so se podražila za več kot 14 odstotkov. Podražila se je tudi hrana, slab odstotek in pol, in pa gostinske storitve za 3,2 odstotka. Nekoliko so se zvišale cene stanovanjske in gospodinjske opreme, za nekaj manj kot odstotek.

Kaj pa inflacija, je še vedno najvišja po letu 1995?

Kljub deflaciji si bomo letošnje leto zapomnili po občutnih podražitvah. Povprečno so cene vsak mesec višje za 8,4 odstotka. Blago se je zvišalo za 12,5 odstotka, storitve pa za dobrih pet odstotkov. Na letno inflacijo so najbolj vplivale podražitve prehrambenih izdelkov, cene živil in brezalkoholne pijače so se zvišale za 14,4 odstotka. Precej dražji so tudi naftni derivati, bencin se je podražil za 20 odstotkov, dizel pa za 34,8 odstotka.