Prvič obeležujemo dan Sredozemlja

Kot so sporočili z ministrstva za zunanje zadeve (MZZ), želijo obeležiti predvsem velik pomen regije, tako na področju kulturne dediščine in bogatih tradicij kot tudi na področju velike biotske raznovrstnosti, saj Sredozemlje predstavlja življenjski prostor mnogim edinstvenim živalskim in rastlinskim vrstam. Ob tem pomembnem morju, ob katerem leži tudi Slovenija, so skozi zgodovino nastajale največje civilizacije, se ustanavljale univerze, razvijale filozofske misli in ostale znanosti ter zrasla najbolj znana trgovska središča.

Prav zato želijo še posebej poudariti pomen skupne sredozemske zgodovine, skupne identitete in podobnosti, ki nas združujejo in presegajo razlike med ljudmi oziroma narodi v regiji, so še sporočili z MZZ in dodali, da želijo države v regiji z dnevom poudariti pomen sodelovanja med državami na področju trgovine, kulturne izmenjave in ostalih področjih ter tako zagotoviti, da bo Sredozemlje tudi v prihodnje ostalo prostor blaginje in zibelka civilizacij, ki bo zagotavljal priložnosti za svetlo prihodnost svojih ljudi.

Dan obeležuje datum sprejema Barcelonske deklaracije, 28. novembra 1995, s katero je bilo ustanovljeno evro-sredozemsko partnerstvo (EUROMED), ki je bilo podlaga za nastanek Unije za Sredozemlje 13. julija 2008.

Slovenija je tesno povezana z državami v sredozemski regiji, s pridružitvijo skupini Med7 letos septembra v Atenah, ko se je skupina preimenovala v EUMED, je storila še en korak k svoji prepoznavnosti v regiji in tesnejšemu sodelovanju z državami v Sredozemlju.