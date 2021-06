Prvič od oktobra ni razglašena epidemija koronavirusa

Notranjost barov in restavracij

Pravilo PCT (preboleli, cepljeni, testirani) je tako še vedno pogoj za vstop v notranjost gostinskih lokalov, v turističnih nastanitvah, na bazenih, pri sejemski in kongresni dejavnosti ter v igralnicah in igralnih salonih. Pogoj PCT pa ne velja za otroke do dopolnjenega 18. leta, je razvidno s spletnega vladnega spletišča.

Prav tako na javnih prireditvah ali shodih, pri obisku knjižnice, arhiva, muzeja ali galerije, prodaji blaga in storitev, kolektivnem uresničevanju verske svobode ter na športnih tekmovanjih še vedno velja omejitev en udeleženec na 10 kvadratnih metrov površine.

Zaenkrat še vsaj do 20. junija med drugim v veljavi ostajajo tudi odloki o omejitvah na področju kulturnih storitev končnim uporabnikom, na področju javnega prevoza, na področju ponujanja blaga in storitev na področju vozil ter odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja covida-19.

Epidemija covida-19 je bila sicer v Sloveniji prvič razglašena 12. marca lani in je trajala do 31. marca. Znova je vlada epidemijo razglasila 19. oktobra, trajala pa je vse do 15. junija.