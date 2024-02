Prvič odtegnjen novi obvezni zdravstveni prispevek

V sporočilu za javnost so še pojasnili, da ministrstvo kot izplačevalec starševskih nadomestil in delnega plačila za izgubljeni dohodek odtegne obvezni zdravstveni prispevek od prejemka zavarovanca, in sicer od starševskih nadomestil za osebe, ki so vključene v delovno razmerje, in za upravičence do starševskih nadomestil po prenehanju delovnega razmerja. Prav tako to velja za upravičence do delnega plačila za izgubljeni dohodek.

Če pa je upravičenec do nadomestila samostojni podjetnik, kmet oz. opravlja dejavnost kot poklic ali če mu obvezni zdravstveni prispevek krije ministrstvo za obrambo (vojni invalidi, vojni veterani in žrtve vojnega nasilja), pa ministrstvo tega prispevka ne odtegne.

Novi obvezni zdravstveni prispevek je 1. januarja nadomestil dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Za obdobje od vključno januarja 2024 do vključno februarja 2025 je obvezni zdravstveni prispevek določen v višini 35 evrov mesečno.