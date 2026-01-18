Naslovnica
Slovenija

Prvič po letu 1992 bodo dobili novega župana

Gornji Petrovci, 18. 01. 2026 11.10 pred 59 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.H. STA
Občina Gornji Petrovci

V občini Gornji Petrovci potekajo nadomestne županske volitve, potem ko je bil zaradi pravnomočne obsodbe dosedanji dolgoletni župan Franc Šlihthuber primoran odstopiti. 1710 volilnih upravičencev lahko izbira med tremi županskimi kandidati: Mirjano Časar, Milanom Horvatom in Ernestom Kerčmarjem.

Kot so za STA pojasnili na občinski volilni komisiji, bo na glasovnici kot prva navedena Mirjana Časar, diplomirana ekonomistka in bančna referentka iz Adrijancev, ki jo za županjo predlaga stranka NSi.

Drugi kandidat je Milan Horvat, upokojeni univerzitetni diplomirani pravnik iz Šulincev. Njegovo kandidaturo je vložila skupina volivcev. Tretji kandidat pa je dosedanji podžupan Ernest Kerčmar iz Adrijancev, prav tako upokojenec, ki kandidira s podporo Gibanja Svoboda.

Po podatkih komisije je na volitve povabljenih 1710 volilnih upravičencev, ki lahko svoj glas oddajo v dveh volilnih enotah oziroma na 14 voliščih. Predčasno pa so lahko volili že v sredo.

Na občinski volilni komisiji so ob objavi kandidatne liste volivce seznanili tudi z organizacijo glasovanja; tako so lahko glasovali predčasno in po pošti, ob predložitvi ustreznih dokazil pa bo tistim, ki zaradi bolezni ali izolacije ne morejo osebno priti na volišče, omogočeno tudi glasovanje na domu.

Isti župan že od leta 1992

Franc Šlihthuber
Franc Šlihthuber
FOTO: NSi

Nadomestne lokalne volitve morajo v Gornjih Petrovcih izvesti, ker je bil nekdanji župan Franc Šlihthuber decembra 2024 pravnomočno obsojen na 14 mesecev zaporne kazni zaradi kaznivega dejanja dajanja prednosti upnikom. Občinski svet je oktobra sprejel ugotovitveni sklep o prenehanju njegovega mandata.

Na današnjih volitvah bodo izvolili šele drugega župana Gornjih Petrovcev doslej. Šlihthuber je namreč občino vodil skoraj osem mandatov oziroma 31 let, vse od ustanovitve samostojne občine.

