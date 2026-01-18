Prvič po letu 1992 bodo dobili novega župana

Kot so za STA pojasnili na občinski volilni komisiji, bo na glasovnici kot prva navedena Mirjana Časar, diplomirana ekonomistka in bančna referentka iz Adrijancev, ki jo za županjo predlaga stranka NSi.

Drugi kandidat je Milan Horvat, upokojeni univerzitetni diplomirani pravnik iz Šulincev. Njegovo kandidaturo je vložila skupina volivcev. Tretji kandidat pa je dosedanji podžupan Ernest Kerčmar iz Adrijancev, prav tako upokojenec, ki kandidira s podporo Gibanja Svoboda.

Po podatkih komisije je na volitve povabljenih 1710 volilnih upravičencev, ki lahko svoj glas oddajo v dveh volilnih enotah oziroma na 14 voliščih. Predčasno pa so lahko volili že v sredo.

Na občinski volilni komisiji so ob objavi kandidatne liste volivce seznanili tudi z organizacijo glasovanja; tako so lahko glasovali predčasno in po pošti, ob predložitvi ustreznih dokazil pa bo tistim, ki zaradi bolezni ali izolacije ne morejo osebno priti na volišče, omogočeno tudi glasovanje na domu.