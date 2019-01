Prvič po letu 2004 za skupno mizo župani obalnih občin

Prvič po letu 2004 so za skupno mizo sedli novoizvoljeni župani štirih obalnih občin. To so politični novinci: Aleš Bržan, Đenio Zadković in Danilo Markočič ter drugič izvoljeni župan Ankarana Gregor Strmčnik. Prva komentarja sta bila: "Mislim, da s temi fanti lahko delamo velike korake." in "gre za zgodovinski dogodek". Na konkretne projekte pa bo potrebno še malo počakati.

