Prvič ponudili 51.500, v drugem poskusu utico oddali za 9.500 evrov

Ponovljena dražba je bila sicer veliko mirnejša kot prva, kljub temu pa je eden od skupno treh dražiteljev že pred začetkom dražbe nasprotoval načinu dražbe in želel odstopiti. Sodelovanje na dražbi je sprejel šele, ko so mu članice komisije pojasnile, da v tem primeru ne bo dobil povrnjene varščine.

Na ponovljeni javni dražbi za utico za peko in prodajo kostanja na Prešernovem trgu je najvišjo ceno ponudilo podjetje Shari-Go, in sicer 9500 evrov. Na Mestni občini Ljubljana (Mol) bodo pogodbo predvidoma pripravili danes, rok plačila pa bo v petek, ko bo Mol tudi postavila utico na Prešernov trg. S prodajo kostanja bodo lahko začeli v soboto.

Tokrat so se na dražbo prijavila podjetja Shari-Go, Bela-Fruta in Dobre vile. Pooblaščenec podjetja Dobre vile je pred sprejemom izklicne cene dejal, da je ta previsoka. Po njegovih besedah bi morala biti izklicna cena 1000 in ne 9000 evrov, kot je bila za utico na Prešernovem trgu.

Izklicno ceno je pooblaščenec podjetja Shari-Go zvišal za 500 evrov, ostala pooblaščenca pa se s to ceno nista strinjala. Shari-Go mora tako do petka plačati ponujeno ceno 9500 evrov in 22-odstotni davek.

Pooblaščenec podjetja Shari-Go je po koncu dražbe medijem dejal, da je dražba dober in transparenten način izbora najemnikov utic za peko kostanja, pred tem je Mol namreč najemnike določila z žrebom. Dodal pa je, da bi morali imeti dražitelji, ki se za utice potegujejo vsako leto, na razpisu prednost.

Mol je tako skupaj s prvotno dražbo oddala tri utice od šestih. Dražba bi morala potekati tudi v torek za utice v Miklošičevem parku, na Šubičevi cesti pri križišču s Slovensko in v Tivoliju, a se na dražbo ni nihče prijavil. Mol zato v tej sezoni utic na teh treh lokacijah ne bo oddala.

V Ljubljani od konca septembra delujeta utici na Cankarjevem nabrežju in na Bregu pri Novem trgu, kjer mala merica kostanja stane štiri evre, velika pa pet evrov. Pooblaščenec podjetja Shari-Go pa je napovedal, da bodo po taki ceni kostanj prodajali tudi na Prešernovem trgu.

Mol je dražbo za utico na Prešernovem trgu ponovila, ko po burni prvi dražbi konec septembra, ko je podjetje Profrut ponudilo 51.500 evrov, ti niso podpisali pogodbe in plačali ponujene cene. To je zmotilo tudi ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki je na novinarski konferenci v začetku oktobra dejal, da gre za neodgovorno dejanje, saj mora dražitelj ponudbo, če jo odda na javnem razpisu, to tudi realizirati. Ob tem je župan zagotovil, da se ponovljene dražbe podjetje Profrut ne bo udeležilo.