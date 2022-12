Prvič se bo sestal sedmi sklic državnega sveta

Novoizvoljeni sklic državnega sveta bo uradno ustanovljen in bo nastopil petletni mandat, ko bo potrjena več kot polovica mandatov. Predvideno je, da se glasuje o vseh mandatih skupaj, posebej pa le pri tistih, kjer je vložen ugovor. Kot so v petek povedali v državnem svetu, so prejeli tri pritožbe, ki se nanašajo na volitve predstavnika samostojnih poklicev, predstavnika za področje socialnega varstva in enega od predstavnikov lokalnih interesov. Možno pa je, da bo do seje prispela še kakšna pritožba.

V nadaljevanju seje bodo nato novi svetniki izmed sebe izvolili predsednika in podpredsednika sveta. Oba za izvolitev potrebujeta večino glasov vseh svetnikov, torej najmanj 21. Če bo kandidatov več, pa bo za izvolitev verjetno potrebnih več krogov glasovanja.

Nova sestava državnega sveta je bila na volilnih zborih izvoljena 23. in 24. novembra. V 40-članskem državnem svetu je 22 predstavnikov lokalnih in 18 predstavnikov funkcionalnih interesov. Med izvoljenimi svetniki je 17 takšnih, ki so v svetniških klopeh sedeli že v dosedanjem mandatu.

Svetnike bosta na prvi seji uvodoma nagovorila tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in predsednik državnega sveta v iztekajočem se mandatu Alojz Kovšca.