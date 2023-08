Prvič se je sestal svet za vode: v iskanju začasnih in dolgoročnih rešitev

Svet za vode bo vodil Rok Fazarinc . Kot je dejal, so strokovnjaki poenoteni, da je treba najprej iskati začasne rešitve za trenutne razmere, potem pa oblikovati dolgoročne rešitve. "Ključnih je nekaj stvari – treba je povečati odpornost in se prilagoditi podnebnim spremembam, morda tudi takšnim ekstremnim pojavom, katerih obseg je bistveno večji od pričakovanj," je med drugim izpostavil hidrolog.

"Tako smo se pravzaprav pogovarjali že o konkretnih korakih, izmenjali kontakte za izmenjavo informacij o dogodkih, ki so se odvili," je dejala in pojasnila, da so na seji konkretizirano pristopili k rešitvam, in sicer za obe fazi – tako za fazo intervencij, ki poteka v tem trenutku, kot za fazo sanacij, ki bo sledila. "Potrebno bo celovito in strokovno nasloviti te obnove in iskati rešitve, da se bomo v primeru nadaljnjih tovrstnih dogodkov škodam in pa posledicam poplav izognili v čim večji možni meri," je dejala.

Vlada se je, kot je še spomnil Brežan, po katastrofalnih poplavah že odzvala s sprejemom novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Ta je sestavljena iz dveh delov, in sicer iz novele sistemskega zakona in iz prvih interventnih ukrepov. "V tem trenutku se kot vlada ukvarjamo s pripravo drugega interventnega zakona, ki ga bomo sprejemali na seji vlade v četrtek in ga potem posredovali v proceduro v DZ," je napovedal.

Še bolj pomembna bo po ministrovih napovedih sistemska sprememba oz. Zakon o obnovi, o čemer so razpravljali tudi na današnji seji sveta.

V svetu za vode sodelujejo tudi Matjaž Mikoš in Andrej Kryžanowski z ljubljanske fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Mihael Jožef Toman z ljubljanske biotehniške fakultete, Barbara Šenčur Curk in Mihael Brenčiči z naravoslovnotehniške fakultete, nekdanji minister za okolje Pavel Gantar, hidrologinja Lidija Globevnik, Nataša Sovič iz Agencije za okolje RS, Primož Banovec z Inštituta za vodarstvo ter Miloš Bavec iz Geološkega zavoda Slovenije.

Brežan je poudaril še pomen izobraževanja s področja voda. "Zelo pomembno je, da bodo tudi prihodnje generacije imele znanje, izkušnje, vedenje o tem področju, zato je mogoče danes še čas, da povemo, da je na razpolago tako študij vodarstva kot tudi geologije, ki se v veliki meri ukvarja s tem, kar se danes dogaja," je izpostavil.