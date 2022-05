Prvič v Sloveniji možnost primerjave cen zavarovanj na enem mestu!

Obiščite zavaGO , kjer lahko izračunate ceno zavarovanja zase in sklenete stanovanjsko zavarovanje, življenjsko in nezgodno zavarovanje, turistično, zdravstveno zavarovanje.

»Pri pregledu zavarovanj ugotavljamo, da so ljudje velikokrat napačno in premalo zavarovani. Tega se pogosto sploh ne zavedajo. Mnogi so na koncu žal razočarani, saj ne dobijo takšnega izplačila, kot so pričakovali,« pravi ustanovitelj portala ZavaGO David Fister. »Da bi bilo ljudem lažje, smo se pri FINANČNI HIŠI, ki je na trgu že vse od leta 2004, odločili, da plasiramo na trg prvi slovenski zavarovalni portal, www.zavaGo.si , kjer lahko izbirate, primerjate in pogledate cene vseh zavarovanj različnih zavarovalnic. Je nekakšen »Booking« v zavarovalništvu.

Tudi vi preverite svoja zavarovanja kar na spletu

Ali ste naveličani tega, da vas kličejo iz zavarovalnice in vsiljujejo zavarovanja, ki jih ne potrebujete? Ali imate občutek, da vsak samo hvali svojo zavarovalnico in kritizira drugo? Portal ZavaGo vam omogoča, da sami primerjate, preverite in izberete zavarovanje zase ter ga sklenete online, brez obiska zastopnika.

Če lahko takoj pridobite ceno zavarovanja in le-to primerjate s konkurenčno ali s svojo polico, lahko takoj ugotovite, koliko preplačujete svoje zavarovanje. Na tak način lahko veliko prihranite. Zakaj bi plačevali več, če ni potrebno? Zdaj lahko na spletu preverite za svojo starost in zavarovalno dobo ceno življenjskega zavarovanja, ki ga plačujete za kredit, nezgodno zavarovanje ali za stanovanjsko zavarovanje. Če ugotovite, da obstajajo cenejša zavarovanja, zakaj ne bi sklenili cenejšega?

Za primerjavo ni potrebno veliko časa in truda, ker lahko vse to storite kar od doma, udobno iz domačega naslonjača na spletni strani www.zavago.si .

SVETOVALKO – Vaš spletni svetovalec

Pri zavaGo so ugotovili, da se običajno ljudje ne spoznajo na osebna zavarovanja, ne vedo, koliko morajo biti zavarovani in katera zavarovanja dejansko potrebujejo. Ko se pripeti poškodba ali invalidnost, so razočarani, ker ne dobijo izplačil, kot so pričakovali.

Zato so naredili spletnega svetovalca, ki vam bo pomagal svetovati, katera zavarovanja potrebujete in katerih ne.

Vnesite podatke in ugotovite, katera zavarovanja so ustrezna za vas.

David Fister, idejni pobudnik za zavaGo.si: »Idejo za portal www. ZavaGO .si sem pred leti dobil na potovanju, ko sem prejel sporočilo zavarovalnice, da mi bo poteklo nezgodno zavarovanje. Razmišljal sem, kako bi bilo čudovito, če bi na enem mestu lahko preveril zavarovanja različnih zavarovalnic in enostavno izbral najboljšo ponudbo zase. Ideja je čez dobro leto rodila portal ZavaGO, »Booking« med zavarovanji, ki je prvi portal v Sloveniji, ki daje moč izbire vam, uporabnikom. Ko sem sam iskal zavarovanje zase in sem preučeval ponudbo, sem ugotovil, da mi to enostavno vzame preveč časa. Obiskati vsako stran vsake zavarovalnice posebej, poiskati dotično zavarovanje, ga primerjati s prejšnjo stranjo ... Na koncu mi je vzelo vso voljo do življenja in sem seveda obupal. Če vprašate zastopnika, pa veste, kako je – vsi so vedno najboljši. Nato sem sklenil zavarovanje pri zastopniku in nisem vedel, kaj vsebuje in ali je dražje od konkurence. To me je ubijalo. Zato smo naredili www.zavaGO.si, prvi slovenski portal, kjer se srečajo vse zavarovalnice, saj smo želeli dati moč izbire in odločitve vam, potrošnikom. Da boste lahko hitro na istem portalu našli vso ponudbo, cene, pogoje, primerjave in na koncu sklenili zavarovanje preko spleta.«

