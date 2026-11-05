Slovenija
Prvič v zgodovini: druga etapa Gira povsem po slovenskem ozemlju
Slovita italijanska kolesarska dirka Giro d'Italia bo prihodnje leto znova potekala tudi po Sloveniji. Že prva etapa, ki se bo začela in končala v Trstu, bo tekla čez naš Kras, druga etapa pa bo prvič v zgodovini v celoti potekala po slovenskem ozemlju – od Ljubljane do Kopra. Gre za ogromen organizacijski zalogaj, a tudi za izjemno priložnost za promocijo naše države.
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