Prvič v zgodovini mesta: Arsenovič toži mestni svet

V županovi tožbi pa po navedbah Večera piše, da je mestni svet s sprejetjem spremembe omenjenega odloka zmotno uporabil materialno pravo, saj je v nasprotju z določili Zakona o lokalni samoupravi in o javnih financah ter statuta občine prenesel nase odločanje o sprejetju letnega poročila, ukrepih za nadzor dela direktorja, postavitvi prokurista, zastopanju holdinga v sodnih postopkih proti direktorju in nekaterih drugih zadevah.

Mestni svetniki so decembra dokončno izglasovali odvzem ustanoviteljskih pravic županu v javnem holdingu, čeprav Arsenovič trdi, da je to nezakonito. Svetniki Gibanja Svoboda, SDS, LPR in Stranke mladih – Zeleni Evrope so vztrajali pri svojem tolmačenju zakonodaje, češ da je predlog popolnoma zakonit. "To, kar mi počnemo, ni le možno, ampak tudi edino zakonito," je povedal Igor Jurišič iz Stranke mladih – Zeleni Evrope.

Po poročanju časnika Večer je to prvič v zgodovini mesta, da župan toži mestni svet. Pa tudi sicer ni ravno pogosto, da bi župani tožili mestni svet. Takšni primeri so bili na primer na Ptuju leta 2018 in v Divači leta 2010.

Mestni svetniki, ki so glasovali za spremembo, so ogorčeni

V svetniški skupini LPR menijo, da je to "županova poteza iz obupa, ki dokazuje, kako je holding za župana ključnega pomena za črpanje občinskega premoženja, in še en dokaz, da želi o vsem odločati izključno on". Od Arsenoviča pričakujejo, da bo sam kril stroške za najem odvetnikov in pravnih mnenj.

V Stranki mladih – Zeleni Evrope razumejo tožbo "kot naslednjega v vrsti poskusov nagajanja župana mestnemu svetu in krčevito upiranje transparentnosti in gospodarnosti delovanja Javnega holdinga Maribor". "Dodatno smo razočarani, da isti župan, ki neutrudno sili mestni svet v podražitve vrtcev, komunalnih storitev ... zaradi pomanjkanja denarja hkrati brez težav najde v istem proračunu sredstva za najemanje odvetnikov in naročanje pravnih mnenj v tožbi proti mestnemu svetu," so sporočili.

V županovi listi Arsenovič za Maribor pa potezo župana podpirajo kot možnost, da se razjasni problematiko. "Glede na to, da obstajajo pravna mnenja, da je (oz. naj bi bil) izglasovani sklep mestnega sveta nezakonit (nenazadnje se je na to opozarjalo že v razpravah), gre preprosto za to, da se o tem izreče pristojno sodišče, kar v pravni državi edino šteje kot verodostojno, v nasprotju s političnimi pogledi, razlagami in pojmovanji, ki se velikokrat (legitimno) lahko razlikujejo," je povedal vodja svetniške skupine Aljaž Bratina.

Predsednik SD Maribor Damjan Cvetko meni, da je "trenutna situacija, v kateri se mestni svet in župan drugega največjega slovenskega mesta spopadata pred sodišči, resna težava za mesto, saj škodi njegovemu ugledu in političnemu zaupanju". "Zdaj se sredstva, ki bi lahko šla za obnovo vrtcev, šol in infrastrukture, porabljajo za odvetniške storitve, pravna mnenja in sodne takse v tožbi proti samemu sebi. Ta pristop občanom ne prinaša koristi in zmanjšuje razpoložljiva sredstva za razvoj mesta. Sredi napovedanih podražitev se takšne odločitve zdijo kot posmeh občankam in občanom," je povedal.