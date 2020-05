Prvič v zgodovini predčasno razrešili direktorja državnega statističnega urada

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji 22. maja odločila, da dr. Bojana Nastava razreši s položaja generalnega direktorja Statističnega urada Republike Slovenije, in sicer 22. maja 2020, so sporočili v sporočilu za javnost. Obenem je Vlada Republike Slovenije za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Statističnega urada Republike Slovenije 33. majja 2020 imenovala Tomaža Smrekarja, in sicer do imenovanja novega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev.

Novi vršilec dolžnosti Tomaž Smrekar je univerzitetni diplomirani psiholog, strokovnjak na področju statistik in obdelave podatkov. V letu 2002 je bil vodja popisa prebivalstva, ki je prvič metodološko uskladil popis na terenu z devetimi zbirkami administrativnih in statističnih podatkov. Vodil je vzpostavitev sistema, ki je raziskovalcem omogočil dostop do mikropodatkov in zagotovil potrebne ukrepe za zagotovitev statistične zaupnosti. Vodil je pripravo in izvedbo informacijske varnosti na Sursu, prav tako je vodil revizijo statističnih poročil, ki jih pripravlja Surs, v smer uporabniške prijaznosti.

V zadnjih letih je deloval tudi v tujini, kjer je bil strokovni preglednik Evropskega statističnega sistema, pri čemer je pregledoval državne statistične sisteme v Latviji, Litvi, Luksemburgu, na Cipru in Nizozemskem, kot samostojni strokovnjak za posredovanje statističnih podatkov pa je ocenjeval in pripravljal akcijski načrt v statističnem sistemu Laosa ter poskrbel tudi za izvedbo usposabljanja zaposlenih v statističnem sistemu Laosa, so zapisali v Vladnem uradu za komuniciranje.

Nastav o razrešitvi izvedel iz zapisnika seje

Kot je zaRTV Slovenija povedal Bojan Nastav, je o razrešitvi, ki je začela veljati že isti dan, izvedel tisti dan na spletni strani vlade, na zapisniku seje. Kot še poročaRTV, je v zakonu o državni statistki opredeljeno, da je lahko generalni direktor urada predčasno razrešen, če vlada ugotovi, da so zaradi neustreznih organizacijskih rešitev nastale večje motnje pri delu Sursa. Kot še poročajo, Nastav ne pozna razlogov na podlagi, katerih so ga razrešili. Bo pa prioriteta novega vršilca dolžnosti spremljanje učinkov vladnih ukrepov za reševanja koronakrize. To je prvič, da je vlada predčasno razrešila direktorja Sursa, še poročajo.

Spomnimo

Vlada je izvedla že številne menjave. Na začetku maja je v. d. generalnega direktorja policijeAnton Travner po hitrem postopku razrešil Muženiča, na njegovo mesto pa imenoval Igorja Lambergerja. Menjava na čelu NPU je sprožila vrsto kritik in očitkov opozicije. Ta je opozorila, da trenutna vlada "izvaja udar po madžarsko na vse, kar je v tej državi demokratičnega", in da se dogaja politični stampedo.

Vlada je na dopisni seji z mesta direktorice Urada RS za preprečevanja pranja denarja razrešila Branko Glojnarič in za v. d. direktorja imenovala Ivana Kopino. Ta je vodenje urada prevzel s 1. majem, na položaju pa bo do imenovanja novega direktorja prek natečaja oz. najdlje do 31. oktobra. Kopina sicer velja za kader vladajoče SDS, je namreč dolgoletni občinski svetnik stranke v občini Straža.