ŠALA DNEVA Arhiv

V čakalnico zasebne zdravniške ordinacije sedem dni zapored vstopi možakar in vpraša medicinsko sestro, čez koliko časa bo na vrsti, nato pa odide. Medicinska sestra o nenavadnem obnašanju neznanca pove zdravniku. Zdravnik ji naroči, naj neznanca, ko spet pride, zasleduje. In res. Neznanec pride v čakalnico, vpraša sestro po čakalni dobi in odide. Sestra pa za njim. Ko se je vrne v ordinacijo, jo zdravnik izpraša: '' Kam je šel?''

Medicinska sestra: ''Šel je v stanovanjsko sosesko v bližini.'' Zdravnik: ''In?'' Medicinska sestra: ''Potem je vstopil v zeleni blok.'' Zdravnik: ''Pa potem?'' Medicinska sestra: ''Odpeljal se je z dvigalom v peto nadstropje, kjer mu je neka ženska odprla vrata.'' Zdravnik: ''In potem?'' Medicinska sestra: ''Potem ji je neznanec rekel: Ljubica moja, še enkrat lahko, tvoj mož je še zaposlen!''