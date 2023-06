Pokanje izpuhov in kupi zažganih pnevmatik, v zraku pa zemlja, listje in vonj po bencinu. Na Hrušici na Gorenjskem je hrumelo že od jutra, kjer so se vozniki preizkusili na prvem legalnem drift tekmovanju na javni cesti v Sloveniji. Koliko pnevmatik porabijo na tekmovanje in kako je na sovozniškem sedežu, ko pod pokrovom rohni več sto konjski motor?