Prvo leto v vlogi predsedničinega soproga: sprejel Črnogorko in Albanko, obiskal tujino

Slovenija je z izvolitvijo prve predsednice republike prvič dobila soproga predsednice. Aleš Musar je v preteklem letu v Sloveniji dvakrat gostil partnerski program, in sicer ob uradnih obiskih albanskega in črnogorskega predsednika. Svojo soprogo je nekajkrat spremljal v tujini, med drugim na papežev pogreb, kraljevo kronanje in osvoboditev taborišča na Rabu. Prav tako je vzpostavil redna srečanja s soprogami in soprogi tujih veleposlanikov v Sloveniji, so navedli v uradu predsednice republike. Obiskal je tudi nekaj domov za starejše in oddelkom za demenco doniral terapevtske mačke za bolnike.