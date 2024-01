Prvo obilnejše sneženje: 'Plugi so pripravljeni, posipnega materiala je dovolj'

Kako se bo prvo obilnejše sneženje to zimo izrazilo na naših cestah? Na Darsu zagotavljajo, da so v njihovih devetih avtocestnih vzdrževanih bazah in sedmih izpostavah ob avtocestnem omrežju z vsemi operativnimi ekipami pripravljeni na pričakovane snežne razmere na avtocestah in hitrih cestah. "Na zalogi imamo dovolj tudi posipnega materiala," pravijo.

Na terenu bodo vse razpoložljive posipne in plužne skupine, s preventivnim posipanjem pa bodo začeli še pred začetkom sneženja, s pluženjem pa, ko se bo snega začel oprijemati vozišča. "Ekipe zaposlenih in mehanizacija so pripravljeni na snežno pošiljko," obljubljajo.