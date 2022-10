Prvo parkirišče z EasyParkovim CameraParkom v Ljubljani!

S tem ParkEF ob Ekonomski fakulteti z najhitrejšim upravljanjem parkiranja v mestu! Upravljanje parkiranja še nikdar ni bilo bolj enostavno, kot je s funkcijo digitalne storitve za upravljanje parkiranja skupine EasyPark. EasyParkov CameraPark po Mariboru in Kopru končno tudi v Ljubljani.

EasyPark poleg osnovnih funkcij mobilne storitve kot so plačevanje in podaljševanje parkirnine ter upravljanje polnjenja električnih avtomobilov v tujini izvaja še druge storitve, ki naj bi po besedah direktorja EasyPark Slovenija Uroša Makliča k nam prišle v prihodnosti. Med bolj zanimivo šteje funkcija Find&Park, kjer si voznik vnaprej preko aplikacije poišče in rezervira parkirno mesto, nato ga to pričaka do prihoda. Pri nas pa so samo v prejšnjem letu uvedli dve pomembnejši storitvi: upravljanje s parkiranji za pravne osebe, ki je namenjeno tako majhnim kot večjim podjetjem in funkcijo AutoStop, kjer vozilo samodejno konča sejo parkiranja, ko avto zapusti parkirno mesto. Sedaj lahko uporabniki Applovega prenosnega operacijskega sistema iOS v aplikaciji EasyPark izvedejo plačilo preko funkcije ApplePay, prvič je v Ljubljani pričela delovati tudi njihova funkcija CameraPark.

CameraPark v Sloveniji priljubljen že dlje časa Pri EasyParkovem CameraParku gre za digitalni sistem, ki sam zazna prihod in odhod vozila na parkirno mesto in nato tudi sam izvede plačilo. Pri tem najbolj enostavnem in hitrem plačilu parkirnine ni treba uporabiti ne aplikacije ne parkirnih listkov, temveč gre za tehnologijo samodejne prepoznave registrske oznake vozila. Tako napredne digitalne storitve že nekaj časa razveseljujejo uporabnike mariborske garažne hiše City, od poletja tudi voznike v koprski garažni hiši Belveder.

Ker uporaba sistema CameraPark prispeva k boljšemu uravnavanju časa ter večji enostavnosti upravljanja parkirnih storitev v parkirnih hišah in drugih območjih omejenih s plačljivimi storitvami parkiranja, je skupina EasyPark prisotna v že skoraj vseh občinah s plačljivimi parkirnimi prostori. V zadnjem času je aplikacija začela delovati tudi v s strani občanov težko pričakovanih Novi Gorici in Murski Soboti. Njihov interes po uporabi EasyParkovih sistemov v občinah je bilo moč zaslediti tudi na družbenih omrežjih. ParkEF: Parkirišče ob Ekonomski fakulteti z EasyParkovim CameraParkom do najbolj sodobnega upravljanja parkiranja v mestu Tako najbolj enostavno kot najhitrejše upravljanje parkiranja je v Ljubljani mogoče preizkusiti na parkirišču Ekonomske fakultete. Parkirišče je del projekta ParkEF - inovativnega središča trajnostne mobilnosti, ki ga razvija Ekonomska fakulteta in, ki se zavzema za najsodobnejše trajnostne transportne možnosti. Na 350 parkirnih mestih ponujajo možnosti urnega, dnevnega in mesečnega parkiranja – tudi z opcijami za samo dan ali noč. Predstavljajo stičišče večih voznikov, ki v tem delu mesta iščejo prosto parkirno mesto tako za obisk fakultet kot ogled ali udejstvovanje športnih dejavnosti v bližini. Med drugim je Ekonomska fakulteta v neposredni bližini Stožic, kar bo zagotovo zelo pripomoglo k bolj gladkemu upravljanju prometa v tem delu Ljubljane, predvsem med večjimi športnimi in kulturnimi prireditvami.

To so potrdili tudi na Ekonomski fakulteti, kjer pravijo, da je sistem, ki ga uvajajo, pomemben tako za obiskovalce priljubljenih večjih športnih in koncertnih prizorišč, ki se nahajajo v bližini fakultete, kot tudi za turiste, ki prihajajo v Ljubljano po avtocesti, ki je le lučaj od ParkEF. In dodajajo, da verjamejo, da bo odlična uporabniška izkušnja pomenila tudi dodatne prihodke za ParkEF. Gre za prvo takšno instalacijo v Sloveniji Podjetje Elbi na slovenskem trgu zastopa Scheidt & Bachmann (S&B), ki že desetletja velja za inovatorja na področju rešitev za parkiranje in promet ter je z dolgoletnimi izkušnjami in številnimi inovacijami zagotovilo za najsodobnejše rešitve na področju parkiranja. Skupaj z EasyPark Slovenija, Ekonomsko fakulteto in podjetjem Evopark, ki skrbi za integracijo med sistemoma EasyPark in S&B, so zagotovili nov sodoben prostor za parkiranje vozil, ki je s svojo tako zunanjo urejenostjo kot enostavnostjo upravljanja storitev zgled vsem parkiriščem v bližini.

Na Ekonomski fakulteti dodajajo, da želijo z vključitvijo parkirnega sistema S&B na ParkEF v sistem EasyPark kar najširšemu krogu uporabnikov sistema EasyPark tako iz Slovenije kot tujine omogočiti najboljšo možno uporabniško izkušnjo pri parkiranju na ParkEF. Ekonomska fakulteta je mednarodno ugledna izobraževalna institucija, ki stremi k uporabi novih poslovnih modelov pa tudi naprednih tehnoloških rešitev na vseh področjih svojega dela. Prav zaradi tega na Evoparku to instalacijo vidijo kot odmevno in pomembno novico, saj gre za prvo takšno instalacijo v Sloveniji, rešitev kot taka pa je precej napredna tudi širše gledano.

