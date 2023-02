Prvo pianistično tekmovanje v Sloveniji

Cilj 1. Mednarodnega klavirskega tekmovanja je omogočiti mladim, nadarjenim pianistom, da postanejo vrhunski glasbeniki, in deliti izvrstno klasično glasbo z največjim mednarodnim občinstvom. Zmagovalec bo prejel zavidljivo nagrado 30.000 evrov in priložnost nastopa na nekaterih pomembnejših recitalih in koncertih z orkestri po svetu. Umetniški vodja Mednarodnega klavirskega tekmovanja Festivala Ljubljana je priznani italijanski pianist Epifanio Comis.

Od vseh več sto tekmovalcev, ki so se prijavili na tekmovanje, je žirija v predizboru izbrala 24 tekmovalcev, ki bodo tekmovali v treh etapah. Iz prve etape bo tekmovalna žirija v drugo etapo uvrstila 12 tekmovalcev, v finalno etapo pa 6 tekmovalcev. Za prvi dve etapi, ki bosta med 25. februarjem in 1. marcem potekali v Slovenski filharmoniji, bodo na voljo brezplačne vstopnice za vse obiskovalce.

Šest finalistov klavirskega tekmovanja se bo na finalnih večerih 3. in 4. marca v Cankarjevem domu predstavilo s klavirskim koncertom ob spremstvu Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod taktirko pianista ter dirigenta Ricarda Castra, prvega Brazilca, ki mu je bilo podeljeno častno članstvo v Kraljevi filharmonični družbi. Imenovanje ga je postavilo ob bok najuglednejšim osebnostim v zgodovini zahodne glasbe.