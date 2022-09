Prvo praznovanje 100. rojstnega dne v UKC-ju

Rojena v Bohinju, a po duši Celjanka. Pri 20 letih je bila odpeljana v Auschwitz, od tam ima tudi številko, vtisnjeno v kožo. Preživela je vojno, težke čase, zdaj še covidno obdobje, v sredo pa je na UKC praznovala svoj 100. rojstni dan. Bogomila Blaznik je zadnje dni pacientka na oddelku za pljučne bolezni in alergijo, kjer so ji na rojstni dan sestre, zdravniki in svojci pripravili sladko presenečenje. Na oddelku sicer še niso praznovali častnih 100 let. In kaj ob taki obletnici sporoča Bogomila? "Samo mir, imeti se rad, potrpeti, skupaj držati in ne izdajati. Nič drugega ni pomembno," pravi.