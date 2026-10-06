Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Družbenokoristno delo - novodobno suženjstvo ali dajanje novih priložnosti?

Ljubljana, 06. 10. 2026 22.45 pred eno minuto 5 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Prvo predreferendumsko soočenje

Družbeno koristno delo – za delovno sposobne ljudi kot pogoj za dodelitev denarne socialne pomoči. Je tako pogojevanje res novodobno suženjstvo, ali dajanje novih priložnosti? Da ne gre za kaznovanje oseb, ki so se znašle v socialni stiski, ampak le za aktivacijo delovno sposobnih upravičencev, za ohranjanje njihovih delovnih navad, krepitev sposobnosti in pomoč pri čimprejšnji vrnitvi na trg dela, trdijo predlagatelji, člani koalicije. Opozicija pa je na okopih – da so v prejšnji državi družbeno koristno delo pod pritiskom opravljali delikventi (tudi če to niso bili) na Golem otoku. Da gre za prisilno delo. Ter da bi se se lahko družbeno koristno delo sprevrglo v izkoriščanje brezplačne delovne sile.

Začelo se je: od danes lahko oddate svoj glas na predčasnem glasovanju pred nedeljskim 'superreferendumskim' vikendom, v katerem bodo državljani odločali na štirih referendumih – treh posvetovalnih in enem zakonodajnem.

Temperatura pred nedeljskim glasovanjem dosega vrhunec, politični vložki so namreč veliki.

Naša predreferendumska soočanja, ki jih boste lahko v oddaji 24UR ZVEČER spremljali do četrtka, začenjamo s posvetovalnim referendumom o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči. Upravičenci do te so slovenski državljani, tujci s stalnim prebivališčem, osebe z mednarodno zaščito. Letos julija jih je bilo nekaj več kot 68.000.

Vprašanje na nedeljskem referendumu pa je "Ali ste za to, da se pravica do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe, ki nimajo objektivnih ovir za delo, pogojuje z njihovim aktivnim opravljanjem družbeno koristnega dela?"

Zakaj glasovati za, zakaj proti? V prvem predreferendumskem soočenju na POP TV smo gostili Aleksandra Reberška iz Nove Slovenije, Klemna Boštjančiča iz Gibanja Svoboda, Karmen Furman iz SDS in Luko Gorška iz SD.

Kaj Reberšek pravi na očitek iz opozicije, da gre pri pogojevanju prejemanja socialne pomoči za delovno sposobne osebe z opravljanjem družbeno koristnega dela za prisilno delo? "Tukaj sploh ne gre za prisilno delo. Spomnim se časa prejšnje vlade, ko sem na to temo govoril v državnem zboru in je že takratni državni sekretar na ministrstvu to rekel. Nikakor ne gre za to. Vsekakor si nekdo, ki prejema denarno socialno pomoč, službo lahko najde v trenutku, če le želi. Dejstvo pa je, da si marsikdo preračuna in je bolje, da ostane na denarni socialni pomoči, ker dobi bistveno več. Se pravi: zdrav človek sam odloča, ali bo prejemal pomoč, izkoriščal državo, ali pa bo v času gospodarske rasti – ko praktično dobiš službo kjerkoli želiš – šel v službo in tam delal," odgovarja Reberšek. Ob tem pa še spominja: "Leta 1980 ali še prej, smo to že poznali – takrat so hodili v vinograde nabirati grozdje, recimo."

Kaj pravi na to Boštjančič – se strinja s tem? "V nedeljo je velik referendumski dan, s štirimi referendumi. Samo eden je zakonodajni – in to je tisti, okoli katerega se vse vrti, tudi trije drugi. Zakonodajni je o zakonu, ki je bil maja sprejet v državnem zboru. Gre za zakon o parlamentarni preiskavi, po domače povedano o tem, da se povečajo pooblastila politikom, za to da odločajo o preiskavah (teoretično lahko) kateregakoli državljana. Ker obstoječa koalicija, ki je ta zakon potrdila, nima obstoječih argumentov, kako zagovarjati ta večja pooblastila politiki, si je izmislila tri tako imenovane posvetovalne referendume. Ki so si zelo različni, z nekimi vprašanji, ki že samam po sebi ponujajo nek logičen odgovor," meni Boštjančič. Kot dodaja, gre pravzaprav za trik oziroma manipulacijo.

"Jaz zagotavljam, vsaj tako kot vidim stvari, da v kolikor bodo ljudje te referendume potrdili, bomo imeli čudovit vzrok, da bomo rekli: Poglejte, ljudje so na referendumu povedali, da želijo, da ljudje, ki prejemajo denarno socialno pomoč, opravljajo neko družbeno koristno delo," pa mu odgovarja Reberšek. "Se pravi, se bomo lahko na nekaj navezovali. Vi ste ta trik, kot zdaj nam očitate, sami uporabili na evropskih volitvah, p atega niste do konca speljali," je še dodal.

"Pravo ime za ta referendum je dimna bomba. Postaviš tri posvetovalne referendume, pri čemer je eden od njih, o lokalnih volitvah, o zakonu, ki se že izvaja," pa še pravi Boštjančič.

Gre torej za dimno bombo, kot pravi Boštjančič? Furmanova to zanika. "Gre za absolutno sprenevedanje trenutne opozicije, ki dobro ve, da so tudi sami spraševali državljane o vprašanjih na posvetovalnem referendumu. Menim, da sta vendarle socialna politika in socialna pomoč tako pomembno družbeno vprašanje, da je prav da ljudje – torej tisti, ki prispevajo, da ta sistem sploh deluje – sami odločijo o tem, v katero smer naj bo ta socialna politika v prihodnje uperjena. Treba je povedati, da s tem nikakor nikomur ne jemljemo socialne pomoči, ta mora ostati za tiste, ki jo potrebujejo – za bolne, invalide, tiste, ki zaradi objektivnih okoliščin ne zmorejo delati," pravi. In še, da pa denarna socialna pomoč nikakor ni izbira tistih, ki so delovno sposobni, zdravi, pa se v tem sistemu odločajo, da vendarle ne bodo delali. "Posledično jih vzdržujejo vsi tisti, ki delajo in prispevajo, da imamo takšno socialno državo, kot jo imamo. To je pomembno družbeno vprašanje in prav je, da ljudje na referendumu odločajo, v kakšno smer želijo, da je to področje v prihodnje urejeno."

"Marca 2016 je bilo med 17.045 dolgotrajno brezposelnimi 41,7-odstotka starih najmanj 50 let. 23 odstotkov je bilo invalidov in 18,8-odstotka iskalcev prve zaposlitve – to so bili mladi, ki so prišli n atrg dela oziroma bodo šele iskali svojo prvo zaposlitev," pa pravi Goršek. Kot dodaja, bi rad vedel, koga potem koalicija s tem targetira. "Če te številke damo na mizo, je teh dolgotrajno brezposelnih par tisoč. Težko me boste prepričali, da ste referendum razpisali zaradi teh par tisoč. Šli ste ga delati, da ste zameglili tisto primarno, za kar smo se mi borili – da pridemo do referenduma o zlorabih političnih oziroma parlamentarnih preiskav."

Kdaj bi prejemniki denarni socialni pomoči, ki so sposobni delati in bi zavrnili opravljanje družbeno koristnega dela, to pomoč izgubili? Gre za suženjstvo, kot trdi opozicija, ali za dodatno priložnost, pri čemer vztraja koalicija?

 

Celotno soočenje je na voljo v videih zgoraj.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
referendum soočenje družbenokoristno delo Luka Goršek Klemen Boštjančič Karmen Furman Aleksander Reberšek

Kajzer: zunanjepolitična strategija mora odražati aktualno geopolitično okolje

Cekin.si Zakaj nekateri plačujejo vedno več prispevkov, dobijo pa enake pravice?
24ur.com Lahko rubež socialnih pomoči povzroči porast stisk in kaznivih dejanj?
24ur.com 'Obljubljali so med in mleko, dajejo koprive'
24ur.com Delodajalci po Golobovi napovedi mirnejši, zdaj ogorčeni sindikati
24ur.com Kranjski župan o tujcih: Dobro organiziran način zaslužkov, ki ga država dopušča
Cekin.si 'Ne govorimo o nekem zapravljanju, ampak stalno odpovedovanje je težko'
24ur.com Komu koristi predlagani interventni zakon – bogatim ali tistim, ki delajo?
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Se spomnite dečka iz filma Čudo? Danes je star 19 let in videti je popolnoma drugače
Zakaj je pomembno, da otrok pozdravi? V ozadju je veliko več kot le bonton
Zakaj je pomembno, da otrok pozdravi? V ozadju je veliko več kot le bonton
Domen Valič razkril spol prihajajočega otroka
Domen Valič razkril spol prihajajočega otroka
Heidi Klum pokazala hčerko, ki jo le redko vidimo
Heidi Klum pokazala hčerko, ki jo le redko vidimo
zadovoljna
Portal
Umrl je zvezdnik legendarne serije, ki so jo oboževale tudi Slovenke
To je krilo, ki ga modne navdušenke nosijo namesto kavbojk
To je krilo, ki ga modne navdušenke nosijo namesto kavbojk
Pri 61 letih pokazala videz, o katerem danes govorijo vsi
Pri 61 letih pokazala videz, o katerem danes govorijo vsi
Zgodba iz leta 1977 še danes vzbuja srh
Zgodba iz leta 1977 še danes vzbuja srh
vizita
Portal
"Ne doživljam se kot bolno osebo. Sem zdrava ženska z multiplo sklerozo."
Njena družina je nenehno zbolevala za rakom, pri 33 letih je test sline pojasnil, zakaj
Njena družina je nenehno zbolevala za rakom, pri 33 letih je test sline pojasnil, zakaj
Pljučnica ni za vse enako nevarna: kdo ima večje tveganje za zaplete
Pljučnica ni za vse enako nevarna: kdo ima večje tveganje za zaplete
Vztrajen kašelj in izkašljevanje? Lahko gre za bronhiektazije
Vztrajen kašelj in izkašljevanje? Lahko gre za bronhiektazije
cekin
Portal
Zapuščeni pašniki so dobili novo vrednost: kmetje poročajo o skoku prihodkov
Mnogi upokojenci tega ne koristijo, čeprav jim pripada
Mnogi upokojenci tega ne koristijo, čeprav jim pripada
Preživeli so drugo svetovno vojno, zdaj pa množično zapirajo vrata
Preživeli so drugo svetovno vojno, zdaj pa množično zapirajo vrata
Plačate račun in sami odnesete hrano. Bi morali pustiti še napitnino?
Plačate račun in sami odnesete hrano. Bi morali pustiti še napitnino?
moskisvet
Portal
Bivša partnerica Trkaja je zaročena
Ta napaka pri avtomobilu vas lahko stane več sto evrov
Ta napaka pri avtomobilu vas lahko stane več sto evrov
Komaj jih je skrila: 61-letna zvezdnica obrača glave
Komaj jih je skrila: 61-letna zvezdnica obrača glave
Zakaj vaš perfekcionizem zavira napredek pri delu in projektih
Zakaj vaš perfekcionizem zavira napredek pri delu in projektih
dominvrt
Portal
'To je Galga. Pri sedmih letih je prvič zares varna'
Polna okna smrdljivcev? Ta napaka jih v vaš dom privablja še hitreje
Polna okna smrdljivcev? Ta napaka jih v vaš dom privablja še hitreje
Posadite ga enkrat in več let boste imeli sveže zelenje pri roki
Posadite ga enkrat in več let boste imeli sveže zelenje pri roki
4 stvari, ki jih nikoli ne čistite s papirnatimi brisačami
4 stvari, ki jih nikoli ne čistite s papirnatimi brisačami
okusno
Portal
Sočen, dišeč in popoln za hladne dni: kolač, ki se prileže ob skodelici čaja
Vloženi jurčki: cenjena delikatesa, ki ji ni para
Vloženi jurčki: cenjena delikatesa, ki ji ni para
Brez besed do zmage: jed, ki je štiri tekmovalce popeljala med TOP 10
Brez besed do zmage: jed, ki je štiri tekmovalce popeljala med TOP 10
Hitro kosilo za začetek tedna: vse pripravite v eni ponvi
Hitro kosilo za začetek tedna: vse pripravite v eni ponvi
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Poročna pogodba
Poročna pogodba
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984