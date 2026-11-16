Spopad za Ljubljano, kot ga še ni bilo, se je začel. Komu bodo zaupanje čez dva tedna izkazali Ljubljančanke in Ljubljančani: Zoranu Jankoviću ali Luki Mescu? V prvem krogu je aktualni župan Janković zbral slabih 35 odstotkov, Mesec pa dobrih 26 odstotkov glasov. Med njima je torej okoli devet odstotkov razlike, kar predstavlja okoli 10 tisoč glasov.

Janković je poudaril, da ga drugi krog glede na veliko število županskih kandidatov ni presenetil in da ostaja prepričan o zmagi. Mesecu je čestital za uvrstitev v drugi krog. "Bil je najboljši med ostalimi, brez dvoma," je dejal Janković, ki pa je prepričan, da ga Mesec zdaj, ko se tekma začenja na novo, ne more premagati.

Mesec je medtem rezultat prvega kroga označil kot jasen signal volivcev, da si želijo spremembe. "Če je gospod Janković do zdaj užival praktično dvotretjinsko podporo Ljubljančank in Ljubljančanov, se je včeraj izkazalo, da uživa še samo enotretjinsko podporo Ljubljančank in Ljubljančanov. Ostali dve tretjini pa imata zelo jasen signal, ki pravi: Dovolj je," je dejal Mesec, ki Jankoviću očita, da je še tik pred volitvami napovedoval zmago v prvem krogu, nato pa po slabšemu rezultatu skušal ustvariti vtis, da je bilo vse pričakovano.