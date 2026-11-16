Spopad za Ljubljano, kot ga še ni bilo, se je začel. Komu bodo zaupanje čez dva tedna izkazali Ljubljančanke in Ljubljančani: Zoranu Jankoviću ali Luki Mescu? V prvem krogu je aktualni župan Janković zbral slabih 35 odstotkov, Mesec pa dobrih 26 odstotkov glasov. Med njima je torej okoli devet odstotkov razlike, kar predstavlja okoli 10 tisoč glasov.
Janković je poudaril, da ga drugi krog glede na veliko število županskih kandidatov ni presenetil in da ostaja prepričan o zmagi. Mesecu je čestital za uvrstitev v drugi krog. "Bil je najboljši med ostalimi, brez dvoma," je dejal Janković, ki pa je prepričan, da ga Mesec zdaj, ko se tekma začenja na novo, ne more premagati.
Mesec je medtem rezultat prvega kroga označil kot jasen signal volivcev, da si želijo spremembe. "Če je gospod Janković do zdaj užival praktično dvotretjinsko podporo Ljubljančank in Ljubljančanov, se je včeraj izkazalo, da uživa še samo enotretjinsko podporo Ljubljančank in Ljubljančanov. Ostali dve tretjini pa imata zelo jasen signal, ki pravi: Dovolj je," je dejal Mesec, ki Jankoviću očita, da je še tik pred volitvami napovedoval zmago v prvem krogu, nato pa po slabšemu rezultatu skušal ustvariti vtis, da je bilo vse pričakovano.
Ena osrednjih tem soočenja je bilo vodenje mesta. Mesec meni, da je ljubljanska mestna uprava preveč centralizirana in odvisna od odločitev župana. Kritičen je bil do Jankovićevega načina reševanja posameznih primerov prebivalcev ter poudaril, da mora mesto delovati skozi institucije in ne prek osebnih intervencij. "Vse se začne in konča v pisarni župana," je ocenil. Janković je odgovoril, da gre za krivično podobo dela mestne uprave ter izpostavil, da se je v dveh desetletjih srečal z več kot 220.000 meščani, od tega s 33.000 na dnevih odprtih vrat. "To je moj način, da poskušam vsakemu pomagati," je dejal.
Sogovornika se razhajata tudi pri vprašanju stanovanj. Mesec je ocenil, da je dosedanja mestna politika spodbujala predvsem gradnjo dražjih projektov, zaradi česar so cene stanovanj ušle izpod nadzora. "Danes imamo problem, da si tudi srednji razred življenja v Ljubljani ne more več privoščiti," je opozoril. Janković je očitke zavrnil in poudaril, da mestna občina ni gradila luksuznih projektov, temveč omogočala razvoj območij, ki so bila prej leta zapuščena.
Kljub ostrim tonom, pa sta se oba strinjala v eni točki: po volitvah bo ključno tudi razmerje sil v mestnem svetu. Janković je poudaril, da bosta Lista Zorana Jankovića in Levica za sprejemanje pomembnih odločitev potrebovali sodelovanje, medtem ko je Mesec dejal, da je pripravljen na projektno povezovanje, vendar šele po tem, ko bodo volivci odločili, kdo bo vodil Ljubljano v prihodnjih štirih letih.
Celotnemu pogovoru, med katerim sta kandidata govorila tudi o kanalu C0 ter o tem, od koga pričakujeta podporo v drugem krogu, lahko prisluhnete v zgoraj priloženih videoposnetkih.
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