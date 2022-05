"To je nova stvar zame. Moram čutiti stvar, da jo lahko delam, ne bom se vtikal v tisto, kar me ne zanima, česar ne poznam. Verjamem, da je uspeh le v tem, da delaš tisto, kar te zanima, tisto, kar te potegne. Samo tam se vidim," je ob sestanku povedal Dejan Zavec .

Največja poslanska skupina doslej je bila po volitvah pred desetimi dnevi prvič skupaj. Med 41 poslanci je le peščica tistih, ki so na poslanski funkciji že bili, recimo Tamara Vonta , Mirjam Bon Klajnšček in Borut Sajovic , od aktualnih sta to zgolj Janja Sluga in Jurij Lep . Velika večina pa jih je – vsaj na parlamentarni ravni – političnih novincev.

Sledilo je delo za zaprtimi vrati, da bi se uskladili, "na kakšen način bomo sodelovali, na osnovi katerih načel bomo delali, kakšen način vodenja bomo imeli in kako se bomo usklajevali na relaciji izvršna veja oblasti – naši poslanci v DZ, in seveda tudi zato, da na nek način skupaj proslavimo ta izjemen uspeh na volitvah", je povedala podpredsednica Gibanja Svoboda Marta Kos .

Pred sestankom se je Golob tudi povsem naključno srečal s Sašo Dončićem . " Odlično, upam, da bo jutri še boljše ," mu je odgovoril na vprašanje, kako je. Novinarki pa je potrdil, da je res šlo za prvo srečanje poslanske skupine: "Ja! In pustite nas, da naredimo to v miru."

Še vedno velja, da bo poslansko skupino začasno vodil kar Robert Golob , po sestavi vlade pa naj bi jo pa prevzel nekdo s političnimi izkušnjami v kombinaciji s političnim novincem kot namestnikom. Vodenje državnega zbora se obeta podpredsednici stranke. "Počaščena bom, če me bo predlagal, vsekakor pa je to nekaj, o čemer potem odloča državni zbor," potencialno vodenje DZ-ja komentira Urška Klakočar Zupančič .

Čeprav so verjetna bodoča koalicijska partnerica, pa se zdi, da Socialni demokrati po volilnem rezultatu pod pričakovanji ne slavijo kaj dosti. Nasprotno, v stranki je nastal spor zaradi najverjetnejše kandidatke za pravosodno ministrico, Dominike Švarc Pipan. Nekateri so ji namreč očitali, da se je z Golobom o svojem položaju pogovarjala mimo stranke. Odgovorila jim je na Facebooku, češ da ni Goloba nikoli videla bližje kot na deset metrov, ter se vprašala, kako zelo se bosta z lansiranjem laži umazala njeno ime in ugled, in to zaradi nekaterih iz lastne stranke.