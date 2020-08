Prvo zavetišče za rastline: 'Ljudi na tak način opozarjamo na odnos do narave'

Sredi Ljubljane blizu železniške postaje stoji prav poseben vrt. Tja gredo rastline, ki so ostale brez doma. Zavetišče za zapuščene rastline se na prvi pogled zdi nora ideja. A tu opozarjamo ljudi na odnos do narave, pravita skrbnici rastlin. Narava ni nekaj, kar bi imeli za okras in zavrgli, ko je ne potrebujemo več. In tisti, ki se tega zavedajo, razumejo, kako dragocene so v resnici rastline.