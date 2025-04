Prvi april, reforme in nov slovenski rekord v igranju harmonike

Potegniti bo treba črto pod delovni teden, ki je bil, kot pravi Aleksander Pozvek, kot pokojninska reforma. Dolgotrajen, naporen in nihče ni vedel, če bo na koncu sploh kaj dobil. Teden, ki se je skoraj začel s prvim aprilom, je bil kot nalašč za preverjanje, ali so bile novice res lažne ali pa je realnost postala ena sama šala. Aleksander Pozvek je tokrat stiskal pesti za Roberta Goterja, ki je z neomajno voljo in harmoniko v rokah dosegel slovenski rekord v najdaljšem igranju. Roberta je bilo bistveno lažje poslušati kot seje državnega zbora. V ritmu pa je bil tudi poslanec SDS Andrej Hojvik. Morda ne z mehom.