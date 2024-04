Prvomajska potovanja: kakšna so priporočila glede držav Bližnjega vzhoda?

Izrael in Iran, poleg njiju pa tudi Sirija, Libanon, Irak in Jemen. To so države, za katere ministrstvo za zunanje in evropske zadeve med prvomajskimi prazniki odsvetuje potovanje. Zanje namreč velja najvišja oz. druga najvišja stopnja varnostnega tveganja. "Še vedno menimo, da je trenutno generalno varno potovati v države, kot so Turčija, Egipt in Jordanija," je dejal vodja konzularnih služb Viktor Mlakar, ki medtem opozarja tudi na določena območja v Evropi, za katera je povečana stopnja teroristične ogroženosti.