Prvomajske počitnice na Hrvaškem tudi do 30% ceneje!

Ne čakajte na pomlad, rezervirajte prvomajske počitnice na Hrvaškem že danes in ujemite odlične first minute' popuste na Počitnice.si!

Slovenski počitnikarji dopustniško sezono radi otvorimo s prvomajskim oddihom na Hrvaškem, saj v obmorskih letoviščih še ni pretirane gneče, morje pa je marsikje že dovolj toplo za kopanje in uživanje na plaži. A tudi, če ste bolj zmrzljive sorte in imate radi res toplo vodo, se na hrvaški obali za prvi maj nikakor ne boste dolgočasili. Obalne riviere in promenade namreč kar pokajo od življenja, kavarnice in restavracije na njih pa nudijo popoln kotiček za martinčkanje na soncu in nabiranje vitamina D. Številna obalna mesta se ponašajo z bogato zgodovino, ki sega v srednji vek ali še dlje, kulturne in naravne znamenitosti ter številne pohodiške ter kolesarske poti pa kar kličejo po raziskovanju in aktivnem preživljanju počitnic.

Prvomajske počitnice na Hrvaškem so zato upravičeno najboljša možna uvertura v poletje, ki si jo lahko sedaj zagotovite tudi do 30 % ugodneje . Kako? Tako, da hitro pregledate 'first minute' ponudbo prvomajskih počitnic na Hvaškem TUKAJ in že danes rezervirate nepozaben oddih na hrvaški obali! Če ste ljubitelj mobilnih hišic, si lahko ponudbo mobilnih hišic pogledate TUKAJ.

Zakaj je leto 2025 popoln čas za prvomajske počitnice na Hrvaškem? Hrvaška se lahko pohvali s približno 6.000 kilometri obale in več kot 100 letovišči tako na celini kot številnih otokih. Skozi leta so se na teh območjih razvila turistična letovišča, ki jih Slovenci radi obiskujemo že desetletja, danes pa postajajo vse bolj priljubljena tudi po svetu in med zvezdniškimi imeni. Na račun tega cene nastanitev na hrvaški obali vztrajno rastejo , pa naj gre za hotele, apartmaje ali mobilne hiške. Prav zato velja izkoristiti predsezonski čas, ki je kot nalašč za sproščen oddih ob morju, cene pa so precej ugodnejše kot sredi poletja. Za piko na i nam v letu 2025 gre na roko tudi koledar: glede na dela proste dni lahko namreč s prvomajskimi počitnicami pričnemo že v petek, 25. 4. popoldne, na delo pa se vrnemo šele v ponedeljek 5.5., pri tem pa porabimo zgolj 3 dni dopusta . Več kot popoln razlog torej, da hitro preverite noro ugodno 'first minute' ponudbo prvomajskih počitnic pri Počitnice.si in že danes rezervirate hotel, apartma ali mobilno hiško v času prvomajskih dopustov.

Pri iskanju najboljših ponudb si lahko pomagate s priročnim iskalnikom ali enostavno pošljete povpraševanje z vašimi željami glede termina, letovišča ter oblike namestitve na info@pocitnice.si in že v nekaj urah vam bodo izkušeni svetovalci pripravili individualni nabor najboljših ponudb za vaš okus. Za več informacij so vam pri Počitnice.si na voljo tudi na telefonski številki 01/280 30 00, prav tako pa jih lahko obiščete tudi v fizičnih poslovalnicah, v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška ter Supernova Kranj Primskovo.

Katera obmorska letovišča so TOP izbira za prvomajske počitnice na Hrvaškem? Hrvaška je znana po svojih čistih in urejenih plažah in kristalno čistem morju tisočerih odtenkov, ki zadovolji tako potrebe družin, zaljubljenih parov, kot tudi vseh tistih, ki si želijo med počitnicami izkusiti čare neokrnjene narave. Pri Počitnice.si smo zato preverili, katera hrvaška letovišča bodo v 2025 še posebej priljubljena. Umag Le streljaj od mejnega prehoda Sečovlje stoji mesto Umag izjemno priljubljeno letovišče slovenskih počitnikarjev. Ponuja čudovite skalnate, prodnate in deloma peščene plaže, ki so primerne tako za družine z otroki kot za ljubitelje vodnih športov. Ob tem je Umag znan tudi kot športno središče Istre: vsako leto gosti prestižni ATP teniški turnir, ponuja številne kolesarske poti, golf igrišča in druge možnosti za aktiven oddih.

Poreč Tudi Poreč je med slovenskimi počitnikarji priljubljen zaradi bližine in raznolike ponudbe – od prečudovitega morja in urejenih plaž, animacijskih programov in vodnih parkov do wellness centrov in pestrega nočnega življenja. Poleg kopanja je v Poreču na voljo širok spekter vodnih športov, obenem pa mesto predstavlja odlično izhodišče za raziskovanje narave in slikovitih krajev, kot so Motovun, Grožnjan in Rovinj, ki ponujajo vpogled v bogato istrsko tradicijo in kulinariko.

Rovinj Pridružite se nam za nepozabne prvomajske počitnice v čarobnem Rovinju, kjer vas čakajo sprehodi po slikovitih obalnih poteh in kolesarjenje skozi prekrasne pomladne pokrajine. Uživajte v blagih spomladanskih temperaturah ob morju, kjer vam bodo hoteli v Rovinju, Hoteli Amarin, Eden in Lone nudili popolno udobje in razvajanje. Odkrijte čar Istrske obale, sprostite se in napolnite z energijo v eni najlepših destinacij Jadrana.

Lošinj Otok Lošinj, znan tudi kot otok vitalnosti, s svojo bujno vegetacijo, blagim podnebjem in kristalno čistim morjem privablja obiskovalce, ki si želijo sprostitve, naravnih lepot in zdravilnega okolja. Zalivi in plaže na Lošinju, kot sta Čikat in Sunčana uvala, so idealni za kopanje, potapljanje in raziskovanje podvodnega sveta, ob tem pa Lošinj ponuja še številne pohodniške in kolesarske poti. Če si želite popolne kombinacije sprostitve in aktivnega oddiha, so prvomajske počitnice na otoku Lošinj vsekakor prava izbira!

Biograd na Moru Zaradi svoje lege med Zadrom in Šibenikom ter bogate zgodovine, ki sega v srednji vek, Biograd na Moru ponuja edinstveno kombinacijo tradicije in sodobnega turizma. Mesto je znano po svojih čudovitih plažah, kot sta Dražica in Soline, ki ponujajo številne možnosti za vodne aktivnosti. Biograd ima tudi moderno marino, ki je odlično izhodišče za raziskovanje Kornatskega otočja, blizu so tudi nacionalni parki Kornati, Krka in Paklenica, ter naravni park Vransko jezero, ki zagotavljajo nepozabne trenutke za ljubitelje narave in pohodništva.

Krk Krk, največji otok na Hrvaškem, je zaradi svoje dostopnosti, naravnih lepot ter bogate zgodovinske in kulturne dediščine že desetletja priljubljena turistična destinacija slovenskih počitnikarjev. Zaradi raznolike pokrajine, čudovitih plaž in živahnih mest ga mnogi imenujejo tudi zlati otok. Plaže na otoku Krk letoviščih Baška, Krk, Malinska in Njivice, ponujajo kristalno čisto vodo in možnost za sprostitev ali vodne športe, ljubitelji narave pa lahko uživajo na pohodniških in kolesarskih poteh širom otoka. Pomembna znamenitost otoka je tudi jama Biserujka, ki navdušuje s svojimi podzemnimi kapniki in čudovitimi oblikami.

