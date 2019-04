Prvomajski prazniki bodo vremensko nestabilni

Potem ko so nas velikonočni prazniki razvajali s soncem in visokimi temperaturami, pa bodo prvomajski prazniki minili v bolj spremenljivem vremenu. Tudi v preteklih letih se je april pogosto poslovil z nestanovitnim vremenom.

Še bolj sneženo je bilo za prvomajske praznike leta 1985. Ohladilo se je proti koncu meseca, 30. aprila je bila ponekod po nižinah slana. Tega leta je sneg po nižinah zapadel 28. aprila. Po podatkih Agencije RS za okolje so ga v Ljubljani izmerili 12, v Ratečah pa dobrih 30 centimetrov. Snežilo je tudi 2. maja, ko je v Ljubljani zapadlo osem, v Novem mestu devet, v Celju 12 in v Ratečah kar 45 centimetrov snega. Letos vreme ne bo tako ekstremno, kljub temu pa nas bosta v prihodnjih dneh prešli kar dve hladni fronti.

Prva fronta nas bo dosegla že danes zvečer. Še pred njenim prihodom se je pri nas okrepil jugozahodni veter, ki je marsikje poskrbel za nenavadno toplo jutro. Predvsem v vzhodni Sloveniji se niti najnižje temperature niso spustile pod 15 stopinj Celzija.

Na zahodu dež, na vzhodu sonce

Petek bo na zahodu države oblačen. Že dopoldne se bodo začele pojavljati manjše krajevne padavine, ki se bodo popoldne nekoliko okrepile in postopno razširile nad večji del države. Možne so tudi posamezne nevihte. Na vzhodu države, kjer bo padavin malo, bo danes še prevladovalo sončno in vetrovno vreme. Tu bo tudi najtopleje, saj se bo ogrelo do 26 stopinj Celzija. Drugod po državi pričakujemo od 20 do 23 stopinj Celzija. Bolj sveže bo v severovzhodni Sloveniji, kjer bo okoli 16 stopinj Celzija.

Kako kaže v prihodnjih dneh?

V noči na soboto bodo padavine večinoma ponehale, ponekod se bo tudi delno zjasnilo. Prazničen dan bomo tako marsikje začeli s soncem, a bo že v nadaljevanju dneva oblačnost spet naraščala. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo pogoste plohe in nevihte, ki bodo manj verjetne na Primorskem. Jutranje temperature se bodo v večjem delu države gibale okoli 10, dnevne pa bodo dosegale največ 20 stopinj Celzija.