Prvomajski protest: 'Nismo potrošni material, ki ga izrabiš in zavržeš'

Tu pa je tudi, kot so dejali, dobičkonosnost delodajalcev, ki da nenehno iščejo nove načine za ustvarjanje dobička. "S premajhnim številom zaposlenih na izmeno je dela za ostale zaposlene več, zato je tudi stopnja izkoriščanja večja." Opozorili so tudi na prekrarnost, razpadanje sistemov socialne države ter rekordne dobičke gospodarstva, "od katerih delavci nimajo popolnoma nič".

"Delavke in delavci imamo vsako leto manj razlogov za praznovanje, skrbi, nezadovoljstvo in jeza pa povečujejo," so poudarili organizatorji prvega protestnega shoda ob 1. maju. Ob tem so izpostavili naraščajoče življenjske stroške ter plače, ki stagnirajo, prav tako pa tudi izkoriščanje na delovnih mestih ter vse večje število ur, ki jih morajo zaposleni preživeti v službi.

Na protestu so se zbrali predstavniki sindikatov, študentov in drugih civilnodružbenih organizacij. "Atipične oblike dela že več let izpodrivajo redne zaposlitve, pojavljajo se vedno nove oblike dela, vedno bolj prekarne, pri katerih pa ni nobenih varovalk pred odpuščanjem, ni delavskih in socialnih pravic, kot so plačana bolniška odsotnost, dopust, plačan prevoz na delo, plačana malica in podobno," je dejala Mojca Žerak, Sindikat Mladi plus. Zaradi tega so prekarni delavci v izredno ranljivem in negotovem položaju.

"Več kot imamo prekarcev, manj imamo delavcev in delavk z zagotovljeno stabilnostjo in varnostjo v življenju," je bila jasna. Spomnila je tudi, da je aktualna vlada pred volitvami obljubljala rešitve, v koalicijsko pogodbo so zapisali, da se bodo sistemsko lotili problema prekarnosti. "Smo že na polovici njihovega mandata, rešitev pa še vedno ni na vidiku."

'Prekaren način življenja ni le faza odraščanja študenta'

Prav tovrstnemu delu, ki nima nobenih varoval, pa so zlasti podvrženi tudi študenti, je dejal predstavnik študentskega društva Iskra Primož Kolenc. "Kapitalistom se naše delo splača, saj niso dolžni izplačevati ne malic in ne prevoza, ob daljših bolniških odsotnostih pa nas običajno kar odpustijo," je dejal. Ob tem pa je spregovoril tudi o posrednikih študentskega dela: "Na naš račun polnijo žepe z dajatvami, ki jim jih moramo obvezno plačevati. Plačujemo jim zato, da smo lahko izkoriščani."