Prvoobsojeni umora podjetnika leta 1999 izpuščen na svobodo

Prvoobsojeni za umor podjetnika Milana Tilija, ki mu je sodišče kot prvemu pri nas prisodilo tridesetletno zaporno kazen, je uradno odšel iz zapora na Dobu. Nekdanji gostinec iz Ljubljane ima na vesti tri ugrabitve in dva umora podjetnikov v letih 1997 in 1999, prestal je 24 let in sedem mesecev zaporne kazni.