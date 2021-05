Prvoobtoženi v zadevi Teš 6 Uroš Rotnik zahteva izločitev predsednice senata

Obtoženih je 10 fizičnih in dve pravni osebi. Zagovorniki soobtoženih so podprli predlog odvetnika Mitje Jeleniča Novaka. Po njegovi oceni se je namreč sodnica zato že opredelila do dokaznih predlogov, ki so pomembni tudi za kazenski postopek v zadevi gradnje šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6).

Vodja specializiranega državnega tožilstva Darja Šlibar je predlogu nasprotovala, saj se po njenem mnenju predsednica senata Mojca Turinek v omenjenem kazenskem postopku ni opredelila do bistvenih dokazov.

Turinkova je nato sprejela sklep, da se današnji predobravnavni narok ne nadaljuje, saj da mora preučiti predlog o svoji izločitvi in podati mnenje. O tem bo odločila predsednica celjskega okrožnega sodišča Petra Giacomelli.

Če Turinkova ne bo izločena, sta nova naroka razpisana za 15. in 16. junij. Če pa bo izločena, mora sodišče imenovati novo predsednico senata, ki pa bo potrebovala nekaj časa, da se seznani z zelo obsežno obtožnico.

V zadevi Teš 6 je obtoženih 10 fizičnih in dve pravni osebi, ki jih obtožnica bremeni 24 kaznivih dejanj. Prvoobtoženi je nekdanji direktor TešaUroš Rotnik, ki mu tožilstvo očita storitev dveh kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic in dve kaznivi dejanji pranja denarja.

Obtožnica pri gradnji Teša 6 navaja kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pranja denarja ter pomoči pri navedenih kaznivih dejanjih. Obtoženi so podali svoje ugovore na očitana kazniva dejanja, a jih je sodni senat ocenil kot neutemeljene, zato jih je zavrgel.

Kriminalisti so prva obvestila glede domnevnih nepravilnosti okrog gradnje Teša 6 začeli zbirati leta 2010, junija 2012 so se začele hišne preiskave. Ovadba je bila vložena oktobra 2014. Mesec dni pozneje je tožilstvo na okrožno sodišče v Celju vložilo zahtevo za sodno preiskavo proti desetim osumljencem z Rotnikom na čelu.

V preiskavi so kriminalisti ugotovili domnevno 250 milijonov evrov vredno oškodovanje pri gradnji Teša 6. Cena projekta naj bi se zaradi slabega vodenja podražila na 1,41 milijarde evrov, čeprav bi morala prvotno znašati 650 milijonov evrov. Gre za eno najobsežnejših obtožnic v Sloveniji, saj ima 1332 strani in 43.000 prilog. Obdolženim grozi zaporna kazen do 20 let, zadeva pa bo zastarala leta 2028.

Celjskemu sodišču je lani po več mesecih uspelo vročiti obtožnico vsem obtoženim v zadevi Teš. Vročanje obtožnice zoper 12 slovenskih in tujih fizičnih oseb ter zoper eno slovensko in eno tujo pravno osebo zaradi očitanih kaznivih dejanj se je precej zavleklo. Specializirano državno tožilstvo jo je na celjsko okrožno sodišče vložilo maja lani. Sodišče je odredilo prevod, nato je sledilo vročanje.