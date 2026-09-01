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Slovenija

Prvošolcem prvič v roke zastava in ustava

Ljubljana, 01. 09. 2026 19.15 pred 28 minutami 2 min branja 7

Avtor:
Leja Hrovat
Prvošolček z zastavo in ustavo

Šolska vrata so se znova odprla, skoraj 19.000 otrok pa je v šolske klopi sedlo prvič. Prvi šolski dan običajno pomeni nove torbe, pa zvezke, spoznavanje sošolcev in nekaj treme. Letos pa so prvošolci ob vstopu v šolo dobili še nekaj novega – poleg slovenske zastavice tudi slovensko ustavo. Pa vedo, kaj ustava sploh je?

Danes je otroke po Sloveniji po dolgem času spet zbudila budilka, in če so starejši osnovnošolci vstali malo težje, pa so veliko bolj navdušeni pred vrati čakali tisti, ki v šolo stopajo prvič: "Česa se najbolj veseliš? – Da bom pisala, pa se učila."

Otroke so v šolo pospremili starši, za katere je ta dan še posebej čustven. "Drugi otrok, ki gre že v prvi razred, občutki so tako mešani," je povedal eden od staršev. Da se zaključuje neko obdobje in pričenja novo, pa je dejala ena od mamic. 

Prvošolci so si najprej ogledali predstavo, ki so jim jo pripravili otroci višjih razredov, nato pa so se odpravili proti svojim razredom, kjer je sledilo prvo spoznavanje: "Jaz sem Lan, najraje jem pa grenivko. – Jaz pa najraje jem korenje pa matevža."

Otroci so povedali, da bi se radi v šoli veliko naučili. "Znam že kaj prebrat, ampak ne znam še čisto vsega," je povedal eden od otrok.

Po pravljici pa je sledil trenutek, ki so ga najbolj čakali – otroci so dobili rumene rutke. Pa vedo, kaj bo drugače kot v vrtcu? "U, vem! Tukaj nas učijo, v vrtcu pa vzgojijo," je povedal prvošolček.

V šolski torbi pa je letos še nekaj, česar prejšnje generacije prvošolcev niso dobile: "Kaj je to? – Zastava? – Čigava pa? – Moja."

Poleg zastave je to tudi prva generacija, ki je na prvi šolski dan dobila tudi izvod Ustave Republike Slovenije. A le redki so vedeli, kaj predstavlja knjižica, ki so jo dobili. 

"Treba je imeti prav poseben način za razlaganje ustave prvošolcem. Kajti, ni pomembno zgolj, da daš neko knjižico, ampak je pomembno, da se knjižica interpretira," je pojasnila Mojca Pajnič Kirn, ravnateljica OŠ Sostro.

Kot je še povedala, bi morala biti ustava v prvi vrsti namenjena odraslim – predvsem zato, da njene vrednote pokažemo z zgledom, saj nas otroci opazujejo in posnemajo.

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KOMENTARJI7

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Darth-Vader
01. 09. 2026 21.04
in zastava je prav in istava ke prav. Danes sem sam pospremil hci v 1. razred in je prejela te dve zadevi... Ravnateljica je zadevo zelo lepo zapakirala kaj ustava je. Na grobo je pravilnik za vse ljudi ki zivijo v sloveniji je rekla... Za kaj vec ste se premladi ma ko boste znali brat jo dajte precitat. Ali pa naj vam jo starsi. Ima prav. Za sedaj ni primerna je pa lepo simbilocno darilo ki ga bo mogoce tudi kdo od starsev prebral. jaz jo bom ko bo cas... za zastavo so pa vsi vedli kaj je... se ena zanimivost ko so otroci peli himno od cca 100 ljudi dva mlada da se razumemo nista vstala. mogoce rabijo tudi odrasli malo obnove bontona...
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0 0
Rock8
01. 09. 2026 21.01
Za prvošolce absolutno prekmalu,za ostale pa vprašanje...baje po mestu na tleh leži polno teh knjižic...hmm
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0 0
Enakopraven
01. 09. 2026 21.00
Da dobijo srednješolci,je še sprejemljivo...ampak prvošolci,ki se črk ne poznajo,to pa je narejena dvojna škoda...ampak ne ne čudi,ker to ni edina hamlarija...
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0 0
GAYPROPAGANDA
01. 09. 2026 20.57
Zastavica je ok, ampak ustava je pa zgrešeno. So se premladi. Mogoče bi bila kakšna domoljubna slikanica ali pobarvanka bolj primerna.
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+2
2 0
gmajna
01. 09. 2026 20.54
Tisti ki jo je pisal je vedel kako napisati da bo delavec na slabšem kot je bil v SHS.
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+1
1 0
toxicox
01. 09. 2026 20.53
bolano
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+1
1 0
Albert Konečnik
01. 09. 2026 20.53
Da zna ta vlada zganjati neumnosti, je vsem znano, da zganja take bedarije, je pa milo rečeno idiotizem.
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+3
3 0
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