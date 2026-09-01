Prvošolcem prvič v roke zastava in ustava

Danes je otroke po Sloveniji po dolgem času spet zbudila budilka, in če so starejši osnovnošolci vstali malo težje, pa so veliko bolj navdušeni pred vrati čakali tisti, ki v šolo stopajo prvič: "Česa se najbolj veseliš? – Da bom pisala, pa se učila."

Otroke so v šolo pospremili starši, za katere je ta dan še posebej čustven. "Drugi otrok, ki gre že v prvi razred, občutki so tako mešani," je povedal eden od staršev. Da se zaključuje neko obdobje in pričenja novo, pa je dejala ena od mamic.

Prvošolci so si najprej ogledali predstavo, ki so jim jo pripravili otroci višjih razredov, nato pa so se odpravili proti svojim razredom, kjer je sledilo prvo spoznavanje: "Jaz sem Lan, najraje jem pa grenivko. – Jaz pa najraje jem korenje pa matevža."

Otroci so povedali, da bi se radi v šoli veliko naučili. "Znam že kaj prebrat, ampak ne znam še čisto vsega," je povedal eden od otrok.

Po pravljici pa je sledil trenutek, ki so ga najbolj čakali – otroci so dobili rumene rutke. Pa vedo, kaj bo drugače kot v vrtcu? "U, vem! Tukaj nas učijo, v vrtcu pa vzgojijo," je povedal prvošolček.

V šolski torbi pa je letos še nekaj, česar prejšnje generacije prvošolcev niso dobile: "Kaj je to? – Zastava? – Čigava pa? – Moja."

Poleg zastave je to tudi prva generacija, ki je na prvi šolski dan dobila tudi izvod Ustave Republike Slovenije. A le redki so vedeli, kaj predstavlja knjižica, ki so jo dobili.

"Treba je imeti prav poseben način za razlaganje ustave prvošolcem. Kajti, ni pomembno zgolj, da daš neko knjižico, ampak je pomembno, da se knjižica interpretira," je pojasnila Mojca Pajnič Kirn, ravnateljica OŠ Sostro.

Kot je še povedala, bi morala biti ustava v prvi vrsti namenjena odraslim – predvsem zato, da njene vrednote pokažemo z zgledom, saj nas otroci opazujejo in posnemajo.